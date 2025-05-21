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世壯運》低調參賽！「台灣欄神」陳奎儒傷後復出以賽代訓奪金牌

2025/05/21 16:54

陳奎儒傷後復出以賽代訓奪金牌。（陳奎儒提供）陳奎儒傷後復出以賽代訓奪金牌。（陳奎儒提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕今天在板橋田徑場登場的世界壯年運動會田徑賽，有位實力出眾的選手低調亮相，他是台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人「台灣欄神」陳奎儒，他以14秒09順利完賽，摘下110公尺跨欄30歲以上組金牌。

31歲的陳奎儒為國內110公尺代表人物，生涯最佳成績13秒34為全國紀錄，但近年飽受傷勢影響，原定5月參加香港公開賽，就因傷勢尚未痊癒作罷。

陳奎儒今天低調現身世壯運。他透露，會想低調參賽，最主要是傷勢剛好，很久沒有參加正式比賽，如果跑不完很怕漏氣。

陳奎儒曾在亞運、亞錦賽拿下獎牌，也參加過世錦賽、奧運，但尚未有奪牌紀錄。由於世界壯年運動會屬於世界等級的比賽，他打趣表示，來參加世壯運以賽代訓，也看看自己能不能成為「世界冠軍」。

陳奎儒傷後首次出賽也順利完成，並摘下金牌，如願成為「世界冠軍」，即使秒數並不滿意，但至少證明還是有能力跑完全程。

陳奎儒如今邁過而立之年，需要面對國立體大學弟林翊凱及正修科大謝元愷等新生代好手，他將持續努力復健，期許在6月台灣田徑公開賽能復出，以及10月雲林全運會要「捍衛家鄉主場」，並證明自己還能跟年輕好手較勁。

陳奎儒傷後復出以賽代訓奪金牌。（陳奎儒提供）陳奎儒傷後復出以賽代訓奪金牌。（陳奎儒提供）

陳奎儒傷後復出以賽代訓奪金牌。（陳奎儒提供）陳奎儒傷後復出以賽代訓奪金牌。（陳奎儒提供）

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