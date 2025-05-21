籃球》傳奇攜手神奇！李忠熙、羅興樑師徒合體舉辦菁英射手營 

李忠熙。（孟橙行銷提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕傳奇「亞洲第一射手」李忠熙與「神奇小子」羅興樑今年7月將在文化大學的「MONARCH菁英射手營」中合體，將傳遞頂尖射手的各項訓練技術，為台灣基層籃球創造新視野。

一位是緃橫80~90亞洲籃壇，曾在世錦賽面對四強賽中豪取45分的傳奇「亞洲第一射手」李忠熙；一位是率領中華隊先敗日本、再挫南韓黃金世代拿下U22冠軍的「神奇小子」羅興樑，這隊師徒將於7月起在文化大學登場的「MONARCH菁英射手營」中合體，一起以品牌大使的身分與會，同為台灣年輕選手大方傳承頂尖射手「快、狠、準」的觀念、動作和球商。

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今年首度登場的「MONARCH菁英射手營」，將以全球職籃訓練的主流方式為基底，注入頂尖射手DNA於訓練課程中，內容將聚焦在技術、投射、擋拆等三大進攻環節上，再輔以閱讀防守等心法，用「跑」創造出空檔，再串連「接」與「投」，讓動作一氣呵成。MONARCH品牌大使李忠熙與羅興樑皆表示，品牌堅信每一位運動員，不論種族、背景或地域，都應擁有接受頂尖訓練與指導的機會，藉由舉辦「MONARCH菁英射手營」傳遞頂尖射手的各項訓練技術，為台灣基層籃運發展創造新視野、新可能。

本次「MONARCH菁英射手營」將在文化大學展開為期七天的訓練課程，「亞洲第一射手」李忠熙與「神奇小子」羅興樑攜手合作，共同規劃嚴謹且扎實的籃球訓練課程。除6月30日至7月2日前三天為文化大學籃球隊，與受邀的HBL潛力新秀等非公開訓練日外，7月3日（四）至7月6日（日）則開放全台籃球學子報名參加，不分性別，共分為國中組、高中組、社會成人組等組別，每日6小時的課程內容，得以接受第一手的籃球新技，還能近距離與傳奇球星互動。

李忠熙、羅興樑攜手舉辦射手營。（孟橙行銷提供）

羅興樑。（孟橙行銷提供）

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