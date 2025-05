MLB》搞砸山本勝投！道奇守護神史考特挨2轟掉3分 坦言投得太甜

史考特。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍投手山本由伸今天交出7局無失分的好投、僅被敲1安,但終結者史考特(Tanner Scott)失守掉3分。道奇最後在延長賽10局下攻進3分,包含馬恩西的(Max Muncy)的再見高飛犧牲打,道奇最後以4比3逆轉響尾蛇。史考特坦言,這場比賽的投球位置太甜了。

此戰前8局打完道奇以1比0領先,第9局1出局後,史考特被響尾蛇莫雷諾(Gabriel Moreno)敲追平陽春砲,讓戰局逼進延長賽。10局上史考特遭響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)敲兩分砲,讓道奇一度陷入1比3落後。道奇10局下攻進3分逆轉贏球,中止近期的4連敗。

總計史考特此戰1.2局投球,被敲4安包含2轟,失掉3分有2分自責,賞2次三振,這是他今年12次救援機會中第3次砸鍋,賽後防禦率為2.42。史考特去年季後以4年7200萬美元加盟道奇,本季出賽22場,有9次救援成功、4次中繼成功。

史考特表示,比賽末段被打出全壘打,誰都不想看到,「球投得太甜了,讓他們有好球可以打。」史考特認為,自己的球威很好,就是投得太甜。

對於挨轟的兩顆球都是96英哩以上的四縫線速球,史考特說,當時想投內角高的位置,但他對卡洛爾的投球丟到外角,而面對莫雷諾則是投得太甜了。

