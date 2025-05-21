MLB》搞砸山本勝投！道奇守護神史考特挨2轟掉3分 坦言投得太甜

史考特。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍投手山本由伸今天交出7局無失分的好投、僅被敲1安，但終結者史考特（Tanner Scott）失守掉3分。道奇最後在延長賽10局下攻進3分，包含馬恩西的（Max Muncy）的再見高飛犧牲打，道奇最後以4比3逆轉響尾蛇。史考特坦言，這場比賽的投球位置太甜了。

此戰前8局打完道奇以1比0領先，第9局1出局後，史考特被響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno）敲追平陽春砲，讓戰局逼進延長賽。10局上史考特遭響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲兩分砲，讓道奇一度陷入1比3落後。道奇10局下攻進3分逆轉贏球，中止近期的4連敗。

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總計史考特此戰1.2局投球，被敲4安包含2轟，失掉3分有2分自責，賞2次三振，這是他今年12次救援機會中第3次砸鍋，賽後防禦率為2.42。史考特去年季後以4年7200萬美元加盟道奇，本季出賽22場，有9次救援成功、4次中繼成功。

史考特表示，比賽末段被打出全壘打，誰都不想看到，「球投得太甜了，讓他們有好球可以打。」史考特認為，自己的球威很好，就是投得太甜。

對於挨轟的兩顆球都是96英哩以上的四縫線速球，史考特說，當時想投內角高的位置，但他對卡洛爾的投球丟到外角，而面對莫雷諾則是投得太甜了。

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Corbin Carroll gives the @Dbacks the lead in the 10th with a 2-run homer pic.twitter.com/psxbT75ZA9 — MLB （@MLB） May 21, 2025

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