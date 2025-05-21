中職》前歐力士監督中嶋聰任客座 葉總強調味全非美式球風

味全龍客座教練中嶋聰。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕味全龍禮聘前歐力士監督中嶋聰擔任客座教練，今天開始投入球隊運作。味全總教練葉君璋表示，中嶋預計待2週，球季結束前還會再來2至3次，希望能提供教練團不同的想法。

中嶋選手生涯長達29年，高居日職史上第1，曾獲得捕手金手套和最佳十人獎各1次，2015年季後才以46歲的年齡退休，並轉任教練。

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2020年中季中嶋代理歐力士隊監督，21年真除後連續3年打進總冠軍賽，拿下1次日本一，去年季後卸任，味全今年春訓時就曾邀請中嶋客座。

葉君璋表示，有時候在一個環境久了，會對某些狀況習以為常，外部人士反而可以看出問題，春訓時中嶋就提供很多寶貴的意見，過去中嶋擔任日本火腿隊作戰教練和歐力士隊監督時期，就以戰術靈活著稱，這次請他在球季中來座客，也希望在戰術方面給教練團意見。

葉君璋曾經到美職印地安人隊教練研習，味全也被認為偏美式球風，近來則接連聘請日籍座教練。葉君璋表示，所謂味全是美式球風是外界的誤解，不論美式、日式，只要對球隊有幫助就會採用，希望打造出屬於味全自己的球風。

味全龍總教練葉君璋。（記者李惠洲攝）

味全龍客座教練中嶋聰。（記者李惠洲攝）

味全龍客座教練中嶋聰。（記者李惠洲攝）

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