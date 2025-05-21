桌球世錦賽》中國世界第一混雙爆冷出局！日本黑馬組合驚奇逆轉勝

日本混雙合吉村真晴/大藤沙月，爆冷挺進4強。（取自世界桌球職業大聯盟官方社群媒體X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年杜哈世界桌球錦標賽混雙8強，日本組合吉村真晴/大藤沙月今天以總局數3比1，爆冷擊敗混雙世界排名第一的中國組合林詩棟/蒯曼，挺進4強舞台。這也讓現年31歲的吉村真晴直呼，「沒想到超過30歲還能拿到獎牌。」

吉村真晴/大藤沙月首局雖然以8比11輸掉，接著連續以11比5、13比11、12比10，連拿3局逆轉晉級混雙四強，至少保底銅牌，兩人成為本屆日本代表團首組確定拿到獎牌的選手。

請繼續往下閱讀...

目前在世界混雙排名為第21名的吉村真晴/大藤沙月，今天上演大爆冷贏球晉級準決賽，吉村真晴在贏球後躺在地上發出開心的吶喊，並與21歲的大藤沙月互相擁抱慶祝，兩人也激動落淚。

日媒《Daily》報導，吉村真晴坦言，「充滿難以置信的心情，沒想到還能再拿到獎牌。」吉村真晴曾在2017年與日本退役名將石川佳純搭檔，拿到該年世界桌球錦標賽的混雙金牌。此外，吉村真晴也在2015年和2019年的世錦賽混雙摘銀。

吉村真晴表示，「能和新搭檔一起拿到獎牌，真的很開心。沒想到過30歲後還能拿到獎牌。」

吉村真晴/大藤沙月將在混雙4強碰上大會第3種子的香港組合黃鎮廷/杜凱琹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法