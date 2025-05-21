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日職》火腿再見安氣走軟銀 12強國手北山亘基熱投122球完投勝

2025/05/21 19:48

北山亘基。（資料照，記者林正堃攝）北山亘基。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿26歲投手北山亘基今天用122球完投9局失1分、賞10次三振，火腿9局下靠郡司裕也的再見安打，火腿最後以2比1氣走軟銀鷹，同時火腿也中止近期的2連敗，並且持續獨居太平洋聯盟龍頭。

此戰雙方上演投手戰，軟銀打線第2局靠2安、以及山川穗高的高飛犧牲打，先馳得點。火腿打線4局下靠清宮幸太郎的適時安打追平。

從第5局起，北山亘基幾乎壓制軟銀打線，只再讓對手靠1次保送、1支短程安打上壘。北山亘基最後用122球完投9局。

火腿打線9局下進攻，萬波中正先獲保送上壘，1出局後靠清宮幸太郎敲右外野安打，火腿攻佔一、三壘。軟銀這時選擇敬遠洋砲雷耶斯（Franmil Reyes），讓火腿攻占滿壘。郡司裕也從軟銀投手大山凌的手中擊出右外野再見安打，幫助火腿斬斷軟銀近期的3連勝。

北山亘基此戰主投9局用122球，被敲4安失掉1分，賞10次三振、丟1次保送，收本季第3勝，賽後防禦率為1.55。

軟銀先發左投松本晴主投5局失1分無關勝敗。大山凌後援0.1局被敲2安失1分，吞本季首敗。

明天是火腿和軟銀的三連戰最後一場，火腿將派出台灣火球男古林睿煬先發，這是古林本季二度對上軟銀。

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