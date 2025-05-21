MLB》左膝不適進傷兵名單 天使「神鱒」坦言復原情況順利

楚奧特。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）自美國時間4月30日傷退至今仍還未回到場上，不過他在康復過程認為很順利，進行打擊、傳球等並未有不適的感覺。

楚奧特在比賽中因跑壘造成左腳不適退場，並進到10天傷兵名單，不過他在今天表示，昨日有在場上慢跑並沒有不舒服的感覺，「重新踏上球場的感覺真好，對於傷病的情況我感到很樂觀，我們現在正在拉高強度，目前也沒有痠痛的感覺。」

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雖然目前傷病自認無大礙，但目前「神鱒」回歸時間表仍未明朗，「他們每天都會為我制定計畫，我只需要逐步前進，並希望能開始跑壘。我認為跑壘仍是我比較大的坎，還需要確保我在跑步時不會有太嚴重的痠痛感。」

楚奧特坦言，他已能夠在打擊籠打擊，也能夠進行傳接球，「我每天都在打擊跟傳接球，沒有任何不適感。不管是用T座或餵球的方式、進行實戰或打發球機，沒有不舒服的感覺，也沒有任何問題。」

天使總教練華盛頓（Ron Washington）了解處奧特目前的情況後說：「他想要做的更多，但他仍在逐步增強的階段，我們不會太操之過急因為我們不想再遇到任何的挫折。我非常肯定Mike說他自己已經準備好了，但我們會讓Mike稍微緩緩直到每件事都確認無誤，但他想渴望重返球場的感覺正在高漲。」

楚奧特目前出賽29場，繳出.179/.264/.462的打擊三圍，標準化進攻指數（OPS+）101，外帶9發全壘打與18分打點。

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