桌球世錦賽》直落四收拾38歲奧地利老將 林昀儒連兩屆殺進男單16強

林昀儒直落四解決奧地利老將哈貝松，晉級男單16強。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙32強戰，以直落四輕取世界排名113的奧地利老將哈貝松，連兩屆挺進16強，下一輪將對上德國名將法蘭吉斯卡。

林昀儒生涯和世界排名14的法蘭吉斯卡交手8次還沒輸過，包括今年重慶冠軍賽16強戰，小林也以3:0獲勝，，若能闖過法蘭吉斯卡這一關，將締造個人在世錦賽男單最佳戰績。

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38歲的哈貝松首輪拜德國名將奧恰洛夫受傷退賽之賜，兵不血刃晉級，次輪再以直落四解決日本選手松平賢二。

面對陌生的哈貝松，首局雙方8度戰成平手，林昀儒在8平時利用招牌反手擰破解對手發球，連拿3分，11:8先馳得點。

次局，林昀儒掌握比賽節奏，取得5:1開局，哈貝松則利用發球搶攻積極追分追到9:8，迫使小林喊出暫停，重回比賽後，小林正手發球搶攻得手，10:8逼出局點，隨後哈貝松正手發球搶攻出界，小林11:8再下一城。

兩局在手的林昀儒，第3局打得更篤定，在7平時展現細膩的前三板功力，以一波4:1的攻勢11:8拿下。

林昀儒在第4局則展現強悍的追分能力，在6:9落後下先連追2分，逼得對手叫暫停，隨後在8:10絕境下，更在化解兩個局點後一口氣連拿4分，12:10後來居上，收下16強門票。

女雙方面，黃怡樺和蔡昀恩的「老少配」16強迎戰世界排名82的德國組合溫特/萬遠，在局數2:0領先下未能乘勝追擊，連丟3局遭逆轉，無緣晉級8強。

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