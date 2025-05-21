晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG冠軍賽》賴廷恩、簡廷兆合轟7顆三分彈 勇士打完上半場領先領航猿

2025/05/21 20:48

賴廷恩。（記者塗建榮攝）賴廷恩。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕富邦勇士今在PLG總冠軍賽第7戰上半場靠賴廷恩、簡廷兆外線發威，打完上半場以50：45暫時領先桃園領航猿。

領航猿前役在在盧峻翔繳19分帶領下擊敗勇士，逼出PLG總冠軍賽史上首場第7戰，領航猿先發5人與第6戰相同，一樣為盧峻翔、白曜誠、李家慷、伯朗以及布依德，勇士則出奇招，先發5人為賴廷恩、洪楷傑、威希、沃特斯以及總冠軍賽首度上場的39歲老將蔡文誠。

領航猿開賽多點開花，拉出11：3攻勢，勇士靠賴廷恩外圍開火追分，倒數5分10秒金恩補籃得手，幫助勇士追到13：13，猿隊接下來連拿6分要回領先，順利帶著25：21優勢進入次節。

勇士第二節靠簡廷兆、賴廷恩在外線放冷箭，拉出14：4攻勢反超，領航猿雖在倒數35秒靠伯朗得手追到45：45，不過接下來洪楷傑兩罰俱進，簡廷兆最後1秒外線破網，幫助球隊帶著5分領先進入下半場。

賴廷恩前兩節外線5投4中拿下12分，簡廷兆三分球更是3投3中都沒失手，兩人包辦全隊7顆三分球，領航猿以伯朗12分最佳，盧峻翔與布依德各有9分進帳。

賴廷恩。（記者塗建榮攝）賴廷恩。（記者塗建榮攝）

簡廷兆。（記者塗建榮攝）簡廷兆。（記者塗建榮攝）

林志傑。（記者塗建榮攝）林志傑。（記者塗建榮攝）

PLG總冠軍賽G7生死戰。（記者塗建榮攝）PLG總冠軍賽G7生死戰。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中