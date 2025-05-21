PLG冠軍賽》賴廷恩、簡廷兆合轟7顆三分彈 勇士打完上半場領先領航猿

賴廷恩。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕富邦勇士今在PLG總冠軍賽第7戰上半場靠賴廷恩、簡廷兆外線發威，打完上半場以50：45暫時領先桃園領航猿。

領航猿前役在在盧峻翔繳19分帶領下擊敗勇士，逼出PLG總冠軍賽史上首場第7戰，領航猿先發5人與第6戰相同，一樣為盧峻翔、白曜誠、李家慷、伯朗以及布依德，勇士則出奇招，先發5人為賴廷恩、洪楷傑、威希、沃特斯以及總冠軍賽首度上場的39歲老將蔡文誠。

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領航猿開賽多點開花，拉出11：3攻勢，勇士靠賴廷恩外圍開火追分，倒數5分10秒金恩補籃得手，幫助勇士追到13：13，猿隊接下來連拿6分要回領先，順利帶著25：21優勢進入次節。

勇士第二節靠簡廷兆、賴廷恩在外線放冷箭，拉出14：4攻勢反超，領航猿雖在倒數35秒靠伯朗得手追到45：45，不過接下來洪楷傑兩罰俱進，簡廷兆最後1秒外線破網，幫助球隊帶著5分領先進入下半場。

賴廷恩前兩節外線5投4中拿下12分，簡廷兆三分球更是3投3中都沒失手，兩人包辦全隊7顆三分球，領航猿以伯朗12分最佳，盧峻翔與布依德各有9分進帳。

賴廷恩。（記者塗建榮攝）

簡廷兆。（記者塗建榮攝）

林志傑。（記者塗建榮攝）

PLG總冠軍賽G7生死戰。（記者塗建榮攝）

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