日職》前塞揚強投鮑爾發燒、睡不滿4小時 仍抱病投球吃完6局

鮑爾。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季重回日職橫濱DeNA的前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer），今天主投6局失4分無關勝敗。橫濱DeNA最後以5比6敗給中日龍。鮑爾坦言近期身體狀況欠佳，昨晚因發燒無法好好入睡，但他不想因此缺席比賽。

鮑爾此戰主投6局用92球，被敲7安，包含被中日龍打者板山祐太郎敲陽春砲，失掉4分，送出8次三振、丟1次保送，無關勝敗，賽後防禦率為3.93。

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前5局打完橫濱隊以0比4落後，第6局橫濱隊單局4安進帳3分，中日龍7局上追加1分，7局下橫濱靠牧秀悟高飛犧牲打、以及佐野惠太適時安，單局拿2分，雙方戰成5比5平手。中日龍24歲二壘手田中幹也第9局擊出超前陽春砲，這是他本季首轟，讓橫濱最後以1分之差輸球。

《產經體育》報導，鮑爾賽後坦言近期身體不適約有近三週的時間，並在昨天就醫，而醫生診斷為急性副鼻腔炎。鮑爾說，雖然有拿藥，但昨晚沒有睡好，也出現發燒的症狀，睡眠時間不到4小時，「儘管如此，也不能拿這個當作不上場的理由，所以我還是努力登板了。」

鮑爾表示，目前完全沒有考慮離開一軍，會服用醫生開的藥物，調整狀態，力拚以最佳狀態出賽。

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