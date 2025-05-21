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中職》蒙德茲連4場先發都勝投 賽後解釋踢紅土的情緒性反應

2025/05/21 22:10

蒙德茲。（記者李惠洲攝）蒙德茲。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅洋投蒙德茲今天以6.2局失1分的優質先發內容拿下4連勝，但是唯一失分的第6局出現情緒性反應，蒙德茲表示，當時不是不高興，只是覺得成功執行投球策略卻無法避免失分，太可惜了，還是要感謝隊友一起拿下勝利。

第6局味全1出局攻佔三壘，蒙德茲讓朱育賢打成一壘滾地球，但是一壘手林子豪傳本壘慢了一步，蒙德茲當下就念念有辭，該局結束時更踼了投手丘的紅土一腳。

蒙德茲表示，當時成功讓打者打成滾地球，卻還是失分太可惜了，才會有一些情緒性反應，不過，棒球就是這樣，不是有做到什麼就一定有好的結果。

蒙德茲連續4場先發都拿下勝投，期間共投24局，只被擊出14支安打失3分，飆出30次三振，防禦率1.13。蒙德茲表示，來到這裡就是要讓球隊有贏球的機會，可高興最近都能做到。

蒙德茲開季前3場先發一勝難求，防禦率3.94，對於近來能有不一樣的表現，蒙德茲表示，自己非常努力調整，投手教練也協助調整投球機制，有了好的結果；統一總教練林岳平則認為，蒙德茲越來越了解中職的比賽節奏和打者，更能把應有的表現投出來，隨著天氣越來越熱，蒙德茲的投球可望更加火熱。

蒙德茲。（記者李惠洲攝）蒙德茲。（記者李惠洲攝）

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