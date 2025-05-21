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PLG冠軍賽》展現MVP價值！盧峻翔致勝三分球 領航猿勇奪隊史首冠

2025/05/21 22:11

領航猿勇奪隊史首冠。（記者塗建榮攝）領航猿勇奪隊史首冠。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG史上首場總冠軍賽第7戰今天在桃園巨蛋登場，桃園領航猿克服前3節落後，末節展開逆襲，葛拉漢單節包辦13分，加上盧峻翔的超前三分球，終場以89：86擊敗富邦勇士，勇奪隊史首冠。

領航猿前役在一哥盧峻翔繳19分帶領下擊敗勇士，系列賽扳成3：3平手，這也是PLG賽史首度出現總冠軍賽第7戰，寫下歷史。

領航猿開局在李家慷、盧峻翔火力串聯下取得領先，但勇士很快還以顏色，靠著金恩補籃扳平，隨後伯朗強攻籃下，助隊要回領先。

勇士在第2節靠著簡廷兆、賴廷恩三分火力再度超車，但領航猿在伯朗帶領下反擊，該節尾聲簡廷兆飆進三分球，半場打完勇士暫時以50：45領先。勇士威希和賴廷恩半場各拿12分，為全隊最高，領航猿以伯朗12分最佳。

易籃後，趁著領航猿陷入得分乾旱，勇士一舉擴大到9分領先，盧峻翔、伯朗隨後飆進三分球止血，只是這節領航猿失誤偏多打得有些艱辛，3節結束帶著8分落後進入決勝節。

領航猿在第3節尾聲和開局靠著關達祐火力，持續緊咬勇士，而這次帶傷上陣的林志傑末節也發揮老將價值，在攻守都有貢獻，助隊維持領先。隨後葛拉漢飆進三分球，領航猿持續緊追，而沃特斯犯滿離場，給了領航猿逆襲機會。

領航猿在終場前4分多鐘，盧峻翔切入上籃完成3分打，率隊超前，但防守他的林志傑也因此受傷退場，雙方展開拉鋸。盧峻翔在最後1分多鐘飆進三分球，再度助領航猿超車，加上伯朗在最後關頭兩罰俱中，領航猿在終場前9秒握有3分領先，也順利擋下對手，捧起隊史首冠。

盧峻翔全場命中3顆三分球，攻下20分、2籃板，中鋒伯朗20分、16籃板，關達祐板凳出發挹注13分，葛拉漢13分、4籃板。

勇士方面，威希繳出17分、25籃板、6火鍋，莫巴耶15分、6籃板，林志傑貢獻11分，賴廷恩12分、3抄截。

領航猿勇奪隊史首冠。（記者塗建榮攝）領航猿勇奪隊史首冠。（記者塗建榮攝）

盧峻翔。（記者塗建榮攝）盧峻翔。（記者塗建榮攝）

盧峻翔。（記者塗建榮攝）盧峻翔。（記者塗建榮攝）

盧峻翔。（記者塗建榮攝）盧峻翔。（記者塗建榮攝）

賴廷恩。（記者塗建榮攝）賴廷恩。（記者塗建榮攝）

領航猿勇奪隊史首冠。（記者塗建榮攝）領航猿勇奪隊史首冠。（記者塗建榮攝）

滿場球迷觀戰。（記者塗建榮攝）滿場球迷觀戰。（記者塗建榮攝）

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