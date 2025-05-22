PLG李家慷集齊「冠軍大滿貫」 道出一路走來不易

〔中央社〕隨著台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天拋下冠軍彩帶，陣中球星李家慷完成從國小到職業的「冠軍大滿貫」，他表示一路走來不容易，「很開心也很想哭。」

從大同國小、明仁國中、南山高中再到國立體大，李家慷都有嚐過冠軍滋味，不過自從踏上職業舞台後，卻始終無緣冠軍，如今在領航猿決勝第7戰以89比86擊敗台北富邦勇士，李家慷也完成生涯最後一塊拼圖，締造「冠軍大滿貫」的難得成就。

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此役攻下8分的李家慷，在防守端展現價值，他在賽後接受媒體聯訪時透露，一路走來相當不容易也很辛苦，從一開始不被看好，到現在拿到隊史首座冠軍，讓他內心很想哭，尤其中間一度處於落後，但仍持續專注在攻守兩端，並體悟到不到最後1秒不能放棄，「我覺得這座冠軍跟以前相比很不容易。」

本季對李家慷而言是豐收的賽季，除了獲得PLG年度第6人、年度進步獎，還入選年度第1隊、年度防守第1隊，如今以冠軍畫下漂亮句點，他認為算是一種勉勵，因為自知進攻並非最頂尖的球員，但有自信防守絕對是聯盟最好的球員之一，尤其今天成功擋住勇士洋將金恩（Nick King），堪稱隱形功臣。

李家慷近一步指出，特別想要表現給其他進攻沒有這麼好的球員，幫助球隊有很多方式，不是只有進攻，「那些打不到球、在低谷的人可以向我看齊，只要不放棄一定有被看見的一天。」（編輯：陳正健）1140522

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