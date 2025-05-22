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NBA》擊敗金塊約基奇！ 雷霆「SGA」奪下MVP寫史詩紀錄

2025/05/22 07:19

雷霆「SGA」吉爾吉斯亞歷山大拿下本屆MVP。（圖片取自X）雷霆「SGA」吉爾吉斯亞歷山大拿下本屆MVP。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕帶領雷霆拿下聯盟最多68勝的一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），擊敗金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）獲得本屆MVP。

上個賽季SGA在投票中敗給約基奇無緣奪下MVP，今年則換成他順利拿下MVP，約基奇名列第二。約基奇本季繳出生涯最佳賽季，場均29.6分、12.7籃板、10.2助攻與1.8抄截，不過SGA同樣繳出史詩表現，他率領雷霆打破NBA的淨勝分紀錄（場均淨勝12.9分），並且整季比金塊多贏18場比賽。

SGA場均可以拿下聯盟最高的32.7分，命中率51.9%，傳出6.4次助攻，抓下5.0記籃板球，還有1.7次抄截與1.0次火鍋。上一位能夠賽記場均至少30分、50%投籃命中率、5籃板、5助攻、1.5抄截、1.0火鍋以上的球員是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），他曾在1987-88賽季與1990-91賽季辦到，這兩季他也都奪下MVP。

26歲的SGA同時也是史上第10次聯盟得分王帶領一支球隊拿下60勝以上，過去辦到這項成就的人幾乎都能奪下MVP，只有1996-97賽季爵士隊的馬龍（Karl Malone）擊敗喬丹是例外。且SGA已經連續3季拿下30分以上且命中率在50%以上，過去曾辦到這項紀錄的球員，包含賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、張伯倫（Wilt Chamberlain）以及喬丹，都曾多次獲得MVP。

除了得分外，SGA的防守也相當紮實，他整季抄截與火鍋次數加總來到208次，排名聯盟第三，僅次於馬刺隊的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以及老鷹隊的丹尼爾斯（Dyson Daniels）。SGA也成為雷霆隊史第三位拿下MVP的球員，前兩次是2014年的杜蘭特（Kevin Durant）與2017年的魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

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