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MLB》菅野智之優質好投逃敗 拉契曼延長賽開轟助金鶯止8連敗

2025/05/22 08:18

菅野智之。（路透）菅野智之。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力金鶯的前日職央聯MVP、35歲日本右投菅野智之，今天在客場出戰釀酒人，繳出6局失2分的優質先發，無關勝敗，金鶯靠著11局上哈勒戴（Jackson Holliday）的超前致勝安，以及拉契曼（Adley Rutschman）的左外野3分砲，終場以8：4贏球，終結本季最長的8連敗。

菅野智之今天只有首局三上三下，後面5局都有人敲安上壘，2局下先化解二三壘有人的危機，5局下則是遭遇亂流，一上來就被杜賓（Caleb Durbin）擊出中外野二壘安打，歐提茲（Joey Ortiz）犧牲觸擊推進隊友上三壘，之後靠著圖蘭（Brice Turang）的內野滾地球得分，追到1：1平手。

菅野智之第6局則是挨了霍斯金斯（Rhys Hoskins）一發左外野陽春砲，本季第7轟出爐，釀酒人取得2：1超前。菅野智之該局投完後以敗戰候選人之姿退場，此役主投6局用88球，被敲5安失2分，另有3次三振和1次四壞球保送，防禦率為3.07，菅野本季出賽10場就繳出5場優質先發。

金鶯在8局上展開反攻，穆林斯（Cedric Mullins）擊出中外野高飛犧牲打扳平比數，同時也讓菅野解套，耶斯塔德（Heston Kjerstad）接著在一二壘有人擊出超前安打，打回第3分。釀酒人9局下攻破明星終結者包提斯塔（Félix Bautista），靠著杜賓的適時安打再度追平，將戰局帶入延長賽。

兩隊在10局各得1分，金鶯11局上先靠著哈勒戴在一三壘有人的安打拿下1分，拉契曼之後扛出左外野3分砲鎖定勝局，本季第5轟出爐，金鶯終場就以8：4擊敗釀酒人。

拉契曼。（美聯社）拉契曼。（美聯社）

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