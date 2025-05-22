日職》古林睿煬再戰軟銀拚第3勝 日媒期待挑戰睽違23年神紀錄

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟日本火腿的中職MVP、台灣火球男古林睿煬日前投出「梅達斯（Maddux）完封勝」，日媒《日刊體育》指出，古林今天先發對戰軟銀有望挑戰睽違23年的紀錄。

古林睿煬本月11日對戰樂天金鷲只用98球投出「Maddux完封勝」，完投9局無失分無保送，只被敲出2支安打，飆出7次三振，率隊以4：0獲勝，本季第2勝到手，防禦率降至2.91。古林成為火腿隊史第3位投出百球內「Maddux完封勝」的洋投，同時也是自1988年郭泰源和2011年陳偉殷之後，第3位達成這項壯舉的台灣投手。

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古林睿煬因技術性調整下放二軍，今天正式屆滿10天將重返一軍，今天先發對戰軟銀，對決24歲左投前田純，挑戰本季第3勝。日媒《日刊體育》指出，古林睿煬今天若是再度投出完封勝，將成為自阪神村上頌樹後的第2人，若是只以洋將來看的話，上一次達成這項壯舉的要追溯到2016年廣島洋投強森（Kris Johnson），洋聯的話是2002年的近鐵洋投鮑威爾（Jeremy Powell）。

日媒《Sponichi Annex》認為古林若是繳出好投拿下第3勝的話，有機會成為洋聯本季第3位在5月拿下3勝的投手，前兩位分別是軟銀洋投莫伊尼洛（Livan Moinelo）和歐力士24左投曾谷龍平。

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