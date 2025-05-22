MLB》皇家明星重砲終結全壘打荒 生涯276轟超越洋基名捕居美聯第5多

培瑞茲。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家35歲明星重砲培瑞茲（Salvador Perez）今天對戰巨人敲出本季第3轟，生涯累積276轟獨居美聯捕手全壘打榜第5名，皇家終場以8：4擊敗巨人，近4戰拿下3勝。

皇家今天火力全開，全場狂掃16支安打，先發9人全敲安，賈西亞（Maikel Garcia）、小惠特（Bobby Witt Jr.）單場雙安貢獻2分打點，培瑞茲單場繳出3安猛打賞，只差一支三壘安打就能締造完全打擊，4局上敲出右外野2分砲，相隔1個多月後再度開轟，上一次開轟要追溯到4月13日。

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培瑞茲終結全壘打荒，生涯累積276轟超越洋基傳奇名捕波沙達（Jorge Posada）高居美聯捕手全壘打榜第5名，此外這也是右打者在甲骨文球場的第79支反方向全壘打。

皇家今天採用牛棚車輪戰，28歲左投林區（Daniel Lynch）本季首度擔任先發投手，共有6名牛棚投手應戰，第2任投手鮑蘭（Jonathan Bowlan）中繼1.1局失1分，拿下大聯盟生涯首勝；巨人王牌韋伯（Logan Webb）只投4局被敲10支安打失6分，3分為責失分，另有5次三振，防禦率漲至2.67，苦吞本季第4敗。

另外，效力巨人的南韓好手李政厚單場3支1，連續3場有安打演出，還有2次四壞球保送，吞下1次三振，打擊率升至0.276，OPS為0.786。

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