MLB》天才受挫、不被看好卻逆襲成功 日媒點出菅野與佐佐木關鍵差異

備受期待的佐佐木朗希與不被看好老將菅野智之兩人本季挑戰大聯盟的表現有所差距。（本報合成照）

〔體育中心/綜合報導〕本季兩位日本名將，菅野智之與佐佐木朗希挑戰大聯盟，前者在不被看好的情況下逐漸站穩腳步，被譽為「令和怪物」的佐佐木朗希起步卻極為踉蹌，形成鮮明對比。

日本評論家ゴジキ撰文指出，35歲的菅野智之是在日本將「完成度」明顯提高後才赴美，從配球、控球到場上經驗都相當成熟，因為曾遭遇傷痛與表現下滑的階段，所以可以靠著技巧與經驗重新站穩先發位置。ゴジキ強調，菅野具備「控制緩急、控球與比賽控管能力」的三重核心，是能在大聯盟生存的典型成熟投手。

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相較之下，佐佐木朗希雖以均速破160公里的火球與犀利的指叉球壓制日職，還曾締造完全比賽，但在來到美職前一年就有所衰退，進入大聯盟體系後，對手不僅早就習慣高速球，對於他投不進好球帶的指叉球也都能放掉，讓朗希常常處在球數劣勢，再加上朗希至今從未投滿一個完整賽季，體能與適應力都備受考驗。

ゴジキ進一步分析，佐佐木過去在羅德隊受到嚴格投球限制與保護，幾乎沒有經歷過中4日輪值與長距離移動的實戰節奏。如今面對大聯盟密集賽程與高強度壓力，在體能與心理層面皆未完全適應，導致目前結果不如預期，近期還因肩傷面臨長期缺陣風險。

佐佐木朗希本季共先發8場，拿下1勝1敗，防禦率4.72，34.1局投球送出24次三振、22次四壞保送、3次觸身球。菅野智之本季共先發10場，拿下4勝1敗，防禦率3.07，58.2局投球送出32次三振、10次四壞保送、2次觸身球。

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