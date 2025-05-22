MLB》德葛隆7局優質先發問天 洋基「火星人」敲生涯首支再見轟氣走遊騎兵

多明格茲。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場續戰遊騎兵，22歲好手「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）9局下敲出價值連城的生涯首支再見全壘打，幫助洋基終場以4：3逆轉贏球，近期拉出一波3連勝，近13戰拿下10勝。

遊騎兵今天推出2屆塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom），首節雖然用三振化解一、二壘有人的得點圈危機，但2局下被沃爾普（Anthony Volpe）敲出中外野三壘安打，拉梅修（DJ LeMahieu）的二壘滾地球助洋基先馳得點。

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洋基33歲左投亞柏格（Ryan Yarbrough）前4局有效封鎖遊騎兵打線，但在5局上被「漢堡哥」柏格（Jake Burger）敲出左外野陽春砲追平，本季第5轟出爐，兩隊在前5局戰成1：1平手。亞柏格主投5局用81球，被敲3安失1分，另有8次三振，防禦率為3.38。

柏格7局上再度開砲，敲出右外野超前陽春彈，單場雙響砲，哈格瑞提（Sam Haggerty）之後也補上本季首轟，遊騎兵取得3：1領先。

貝林傑（Cody Bellinger）7局下砲轟德葛隆，瞄準96.9英里紅中四縫線速球，回敬一發右外野陽春全壘打，本季第8轟出爐，追到2：3一分落後。德葛隆此役先發7局用103球，被敲3安失2分，另有9次三振和1次保送，防禦率為2.33。

「法官」賈吉前3打席無安打，獲得1次四壞球保送，打擊率跌破4成，但他在8局下一二壘有人適時敲出帶有追平分的左外野安打，把德葛隆的勝投給毀掉，無緣本季第5勝，洋基3：3扳平戰局，同時賈吉的打擊率也重返至0.402。

洋基終場靠著多明格茲9局下的再見全壘打，終場以4：3逆轉氣走遊騎兵。這是多名格茲生涯首支再見全壘打，同時也是自2022年9月20日「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的滿貫再見彈之後，洋基相隔3年後再度出現再見轟。

德葛隆。（路透）

JASSON DOMINGUEZ WALK OFF BOMB pic.twitter.com/rx5WxFJ5LL — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 22, 2025

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