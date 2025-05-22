「正興城灣盃」有典故 今年熱血回歸成大、4校菁英競技再起

2025「第18屆正興城灣盃」將於5月24、25日在成大熱血登場。（成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025「第18屆正興城灣盃」將於5月24、25日在成功大學登場！來自成大、中興、中正與中山4校超過1200名師生集結，展開校園年度運動盛會。今年不僅是賽事在疫情過後首度回歸成大舉辦，更首度增設撞球賽與橄欖球趣味友誼賽，亮點十足。

「正興城灣盃」有「疊疊樂」典故，2006年成大與中山大學發起共創「城灣盃」，賽事名稱取自兩校所在地台南府「城」與西子「灣」，後來中興大學加入，改名為「興城灣盃」，2010年中正大學再加入，定名為「正興城灣盃」，創辦以來已邁入第18屆。

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本屆主辦單位成大學務處表示，賽事籌備過程歷經多項挑戰，包括4至5月台南同時舉辦全中運、全大運，以及部分學校課程壓縮、畢業典禮提前舉辦等影響，但在4校通力合作下，終於排除萬難，如期舉辦。為鼓勵學生提案參與，今年更首度新增撞球競技項目，以回應4校撞球社建議，亦規劃「橄欖球趣味賽」作為師生交流賽，體驗結合衝勁與戰略的運動魅力。

地主隊成大眾多選手摩拳擦掌備戰。足球校隊由3位U20中華代表隊選手─楊晨穎（不分系）、陳宥融（生科系）、葉境（經濟系）領軍，教練王駿濠期許他們打出國際賽水準。女籃則有來自北一女、HBL冠軍成員黃竟婷（物治系）壓陣，教練林欣仕強調，享受比賽、打出熱情，就是最好的表現。

來自德國的田徑選手Alexandra Scholz（土木所）也將代表成大出戰，她表示，身處異國與成大隊友一同作戰，是人生中難得的回憶。

今年賽事競技，包括男排、女排、男籃、女籃、桌球、羽球、網球、棒球、足球、游泳、田徑接力、圍棋及熱舞等學生賽事，教職員項目則有網球、羽球與桌球。表演性質賽事包含桌遊、撞球與橄欖球趣味賽。開幕典禮將於5月24日下午5時在成大光復校區中正堂舉行。

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