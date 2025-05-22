MLB》馬查多單局3E誤事釀大局 教士遭藍鳥完封慘輸14分吞5連敗

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士近期陷入連敗泥沼，今日對戰藍鳥遭痛打，全場被對手狂掃14支安打，攻勢熄火守備又不幫忙，單場出現4次失誤，明星三壘手馬查多（Manny Machado）單局出現3次，教士終場以0：14不敵藍鳥，連續兩場遭到完封，苦吞本季最長的5連敗。

教士26歲右投瓦茲奎茲（Randy Vasquez）與藍鳥34歲右投高斯曼（Kevin Gausman）前4局展開激烈投手戰，但藍鳥在第5局率先突破僵局，盧克斯（Nathan Lukes）敲出右外野2分砲，瓦茲奎茲今天先發4.2局失2分，另有4次三振。

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教士明星三壘手馬查多7局下出現3次守備失誤，讓對手灌進5分大局，第8局再靠著6支安打進帳7分，包括瓦修（Daulton Varsho）的中外野滿貫砲，藍鳥終場就以14：0完封教士，勇奪2連勝，瓦茲奎茲苦吞本季第4敗，高斯曼繳出7局9K無失分，進帳本季第4勝。

教士近況低迷，今天守備出現4次失誤，加上打線疲弱，全場僅敲出5支零星安打，連兩場遭完封，最近5場僅得3分。教士明天推出28歲右投科萊克（Stephen Kolek）止敗，將對決藍鳥29歲右投弗朗西斯（Bowden Francis）。

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