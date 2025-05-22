晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》馬查多單局3E誤事釀大局 教士遭藍鳥完封慘輸14分吞5連敗

2025/05/22 11:53

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士近期陷入連敗泥沼，今日對戰藍鳥遭痛打，全場被對手狂掃14支安打，攻勢熄火守備又不幫忙，單場出現4次失誤，明星三壘手馬查多（Manny Machado）單局出現3次，教士終場以0：14不敵藍鳥，連續兩場遭到完封，苦吞本季最長的5連敗。

教士26歲右投瓦茲奎茲（Randy Vasquez）與藍鳥34歲右投高斯曼（Kevin Gausman）前4局展開激烈投手戰，但藍鳥在第5局率先突破僵局，盧克斯（Nathan Lukes）敲出右外野2分砲，瓦茲奎茲今天先發4.2局失2分，另有4次三振。

教士明星三壘手馬查多7局下出現3次守備失誤，讓對手灌進5分大局，第8局再靠著6支安打進帳7分，包括瓦修（Daulton Varsho）的中外野滿貫砲，藍鳥終場就以14：0完封教士，勇奪2連勝，瓦茲奎茲苦吞本季第4敗，高斯曼繳出7局9K無失分，進帳本季第4勝。

教士近況低迷，今天守備出現4次失誤，加上打線疲弱，全場僅敲出5支零星安打，連兩場遭完封，最近5場僅得3分。教士明天推出28歲右投科萊克（Stephen Kolek）止敗，將對決藍鳥29歲右投弗朗西斯（Bowden Francis）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中