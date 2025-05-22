MLB》貝提雙安3打點成致勝功臣 大都會擊退紅襪中止3連敗

貝堤今日繳出雙安表現，外帶3分打點進帳，幫助大都會中止連敗。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會作客紅襪3連戰最終戰，靠著貝堤（Brett Baty）單場雙安外帶3分打點的領銜下，幫助球隊以5：1獲勝，中止近期的3連敗。

大都會前5局被紅襪先發克羅切（Garrett Crochet）壓制，僅在2局上半被貝堤敲出適時安打攻下1分，不過自家先發梅吉爾（Tylor Megill）的表現也毫不遜色，主投4.2局狂飆10K也僅失掉1分。

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6局上半1出局接替克羅切投球的罕德瑞克斯（Liam Hendriks），7上續投後遇到亂流，開局被連續擊出安打攻占滿壘，此時紅襪換上柏納帝諾（Brennan Bernardino）接替也無法擋住攻勢，面對貝堤被敲出左外野深遠安打要回領先，並靠著索托（Juan Soto）的高飛犧牲打，幫助球隊單局攻下3分。

Brett Baty delivers with the bases loaded pic.twitter.com/OrhVE3FniV — MLB （@MLB） May 22, 2025

9局上林多（Francisco Lindor）大棒一揮，扛出芬威球場左外野特產的「綠色怪物」，幫助大都會添得保險分，而陣中3名牛棚布拉佐班（Huascar Brazobán）、蓋瑞特（Reed Garrett）與狄亞茲（Edwin Díaz）也接力封鎖，助隊拿下勝利中止連敗。

林多9上開轟扛出「綠色怪物」。（美聯社）

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