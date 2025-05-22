NBA季後賽》哈里伯頓壓哨神奇追平球 溜馬OT大逆轉尼克東冠拔頭籌

哈里伯頓投進關鍵追平分，致敬大前輩米勒招牌姿勢。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕季後賽東部冠軍賽今天點燃戰火，溜馬克服決勝節最多17分落後，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）壓哨神奇進球將比賽帶入延長賽，他全場攻下31分、11助攻，率隊以138：135大逆轉尼克，系列賽成功拔頭籌。

尼克和溜馬過去交手過8次，而前一次在東部決賽碰頭已是2000年，當時溜馬在搶七大戰擊敗尼克，如今，雙方核心球員從米勒（Reggie Miller）、尤英（Patrick Ewing）換成哈里伯頓和布朗森（Jalen Brunson）。

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雙方今天在紐約麥迪遜廣場花園碰頭，上半場都展現出色投籃準星，尼克繳出51％投籃命中率，布朗森拿18分，湯斯（Karl-Anthony Towns）15分，布里吉斯（Mikal Bridges）12分，至於溜馬也有51.1％準星，哈里伯頓拿14分，透納（Myles Turner）12分，內史密斯（Aaron Nesmith）10分，尼克以69：62進入下半場。

溜馬在下半場展開反撲，尤其第四節更是戲劇化，先是靠著內史密斯單節轟進6顆三分球，助隊克服17分落後，助隊從懸崖邊拉回，而尼克的罰球都是2罰1中，讓溜馬有追平機會，最後結果也相當戲劇化，哈里伯頓最後一波進攻快速將球推進前場，而他在壓哨出手時雖第一時間彈框而出，但球在彈高後又神奇地破網，追成125：125，將比賽帶入延長賽。

溜馬戲劇性將比賽逼進延長賽，並收下逆轉勝。（路透）

兩隊在最後5分鐘互有領先，布朗森在最後35.9秒的切入上籃，助尼克以135：134超前，但內史密斯接獲哈里伯頓助攻，放進超前分，緊接著托平（Obi Toppin）的扣籃得手，為溜馬鎖定勝利。

哈里伯頓拿31分、11助攻，內史密斯轟進8顆三分球、拿30分，西亞卡姆（Pascal Siakam）17分，內姆哈德（Andrew Nembhard）15分，透納進帳14分，麥康諾（T.J. McConnell）拿10分，團隊共6人得分達雙位數。

尼克一哥布朗森拿43分，湯斯35分、12籃板，布里吉斯16分，阿努諾比（OG Anunoby）16分，但沒能守住領先，遭到大逆轉錯失在主場先開胡的機會。

內史密斯轟進8顆三分球、拿30分。（美聯社）

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