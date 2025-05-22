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世壯運》山羊兄弟搶首勝 周思齊：退役棒球人精神

2025/05/22 11:35

周思齊。（中央社）周思齊。（中央社）

〔中央社〕世壯運棒球競賽男子35+組首戰今天在天母球場開打，由多名退役職棒球星成軍的山羊兄弟隊16比0勝日本甲子園大師隊；周思齊表示，這次目標是金牌，也是退役棒球人精神展現。

GOATBROS山羊兄弟隊陣中有周思齊、高國輝、陳冠任、簡富智等前職棒球星，還有國家隊常客林瀚。今天山羊兄弟隊與Masters Koshien Japan日本甲子園大師隊交手，推出49歲前兄弟象「屠牛手」吳俊億擔任先發投手。

山羊兄弟隊在1局下就灌進6分，其中林瀚、簡富智擊出場內全壘打；周思齊在2局下滿壘時上場代打，擊出右外野高飛犧牲打，下個半局上場守左外野；3局上潘菘瑋（原名增菘瑋）接替登板，演出3上3下。由於是打90分鐘時間制，最終山羊兄弟隊在第3局以16比0勝出。

賽後周思齊表示，「我覺得大家聚在一起那個感覺更好，很久沒有比賽了，其他隊友也是，心情都很興奮 」；周思齊也提到，今天能出賽就很開心了，「聚在一起、看大家打球，這比打棒球還難，大家都有工作，平常約他們也約不太到。」

今天周思齊上場代打時，觀眾席應援聲相當大，他說：「還滿多球迷來的、很大聲，大家都滿支持我們，很多球員私底下就說，還有人記得我們。」

周思齊也直呼，今天擔任先發投手的學長吳俊億很厲害，「丟起球來輕輕鬆鬆、游刃有餘，40多歲還可以這樣投很難，因為他們球員時期投的局數都很多，肩膀可維持在現在狀況，這很不容易。」

談到這次世壯運目標，周思齊表示，組隊時大家目標一致就是金牌，也有使命感，「推動棒球教育、文化，我覺得這是退役棒球人的精神展現。」

明天山羊兄弟隊將與Energy隊交手，陣中有高國慶等多名中職統一獅隊退役球星，對此周思齊說：「30幾個退役球員聚在一起、很難得，這個畫面滿美的，歡迎大家來看球，很值得大家來看。」

周思齊。（中央社）周思齊。（中央社）

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