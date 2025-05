NBA季後賽》0.103％奇蹟逆轉勝！ 溜馬本季狂寫逆境神紀錄

溜馬在哈里伯頓帶領下再次完成奇蹟逆轉勝。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕溜馬今天在東部冠軍賽靠著內史密斯(Aaron Nesmith)的神準三分,加上哈里伯頓(Tyrese Haliburton)的壓哨追平分,克服全場最大17分落後逼進延長賽,並在延長賽擊敗尼克收下系列賽第一戰,還寫下一項機率僅0.103%的奇蹟逆轉勝。

根據數據指出,在過去27年的季後賽當中,球隊在比賽時間剩下2分50秒還落後14分以上的情況下,歷史上970戰0勝,而溜馬在今天打破這項全敗魔咒,成為史上第一隻能夠奪勝的神奇隊伍,勝率僅0.103%。

今天不是溜馬今年在季後賽首次上演神奇逆轉秀,他們在首輪對上公鹿G5,以及次輪對騎士G2,都曾在比賽時間剩下1分鐘還落後對手7分的情況下取得逆轉勝,拿下兩場自1997-98賽季以來,勝率僅0.18%的寶貴勝利(3勝1640敗)。

本場逆轉的大功臣莫過於內史密斯與哈里伯頓,內史密斯在第四節獨拿20分,其中三分球7投6中,而哈里伯頓在讀秒結束前的追平超遠2分球,雖未能逆轉比數,但仍將比賽逼進延長,最終延長賽溜馬在內姆哈德(Andrew Nembhard)7分領銜下,奪得最後的勝利。

