NBA季後賽》0.103％奇蹟逆轉勝！ 溜馬本季狂寫逆境神紀錄

溜馬在哈里伯頓帶領下再次完成奇蹟逆轉勝。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕溜馬今天在東部冠軍賽靠著內史密斯（Aaron Nesmith）的神準三分，加上哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的壓哨追平分，克服全場最大17分落後逼進延長賽，並在延長賽擊敗尼克收下系列賽第一戰，還寫下一項機率僅0.103%的奇蹟逆轉勝。

根據數據指出，在過去27年的季後賽當中，球隊在比賽時間剩下2分50秒還落後14分以上的情況下，歷史上970戰0勝，而溜馬在今天打破這項全敗魔咒，成為史上第一隻能夠奪勝的神奇隊伍，勝率僅0.103%。

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今天不是溜馬今年在季後賽首次上演神奇逆轉秀，他們在首輪對上公鹿G5，以及次輪對騎士G2，都曾在比賽時間剩下1分鐘還落後對手7分的情況下取得逆轉勝，拿下兩場自1997-98賽季以來，勝率僅0.18%的寶貴勝利（3勝1640敗）。

本場逆轉的大功臣莫過於內史密斯與哈里伯頓，內史密斯在第四節獨拿20分，其中三分球7投6中，而哈里伯頓在讀秒結束前的追平超遠2分球，雖未能逆轉比數，但仍將比賽逼進延長，最終延長賽溜馬在內姆哈德（Andrew Nembhard）7分領銜下，奪得最後的勝利。

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