世壯運狀況+1！爆三鐵時程已發出後竟偷改 選手怒轟沒常識

有選手爆料指出，鐵人三項賽事原本公告領取物資的時限遭到官方更改。沒有新公告，甚至沒有更改更新時間。（圖（左）更新後，圖（右）更新前。擷取自靠北世壯運，本報合成）

〔即時新聞/綜合報導〕雙北世壯運狀況不斷。有選手爆料指出，鐵人三項賽事原本公告領取物資的時限遭到官方更改，而且是直接改已經發出去的公告而非發布新公告，再用郵件通知。選手質疑，沒有及時查看到郵件的人會不會因此錯失比賽？他也不滿表示：「如果要改至少再次公告這是基本常識！」

有選手昨（21）日在臉書粉專「靠北世壯運」PO文提醒報名三鐵的朋友，賽程公告出現更改問題。他表示，原本在查看物資領取公告，結果網頁突然出現錯誤。重新整理後，驚覺鐵人三項標準賽的物資領取時間從原本最晚19:00被改到最晚17:00；鐵人三項－半程賽、游跑的物資領取時間從最晚20:00被改到18:00，「更神秘的是下面的更新時間一樣是寫5/18，沒有做更新」。

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該選手不滿表示，主辦這樣偷偷改時間後僅發信通知，會有多少沒有查看郵件習慣的年長選手會因為錯過消息領不到物資，最後被迫放棄比賽？到時候是否會用一句已經公告過了草草了事？他也批：「請主辦方不要再偷偷更改已經公告出去的訊息了！如果要改至少再次公告這是基本常識！」

有網友對此不滿表示：「也就是記得當天比賽前4點起床記得再看一次公告喔！搞不好就在你趕往會場途中就鳴槍了呢。」另外有網友指出，公告修改後，跟鐵人三項競賽資訊pdf檔一致，推測應該是當初網頁是時間輸入錯誤。

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