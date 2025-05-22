MLB》大谷翔平熄火中斷連3場安打 西語老師逆轉3分砲助道奇連勝

大谷翔平和總教練羅伯斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天靠著「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）7局下的超大號3分砲，以3：1逆轉響尾蛇，4連敗後拉出一波2連勝。

道奇27歲右投梅伊（Dustin May）前3局飆出4K無失分，但在4局上遭明星二壘手馬提（Ketel Marte）陽春砲狙擊掉分，梅伊此役主投6局用88球，被敲5支安打失1分，另有8次三振和2次保送，防禦率降至4.09。

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道奇直到7局下才突破響尾蛇塞揚右投柏尼斯（Corbin Burnes）的封鎖，日前傷癒歸隊的「西語老師」T.赫南德茲擊出413英呎的超大號中外野3分砲，本季第10轟出爐，這也是他復出後的首轟，幫助道奇以3：1超前。柏尼斯先發7局投96球，被敲4安失3分，另有8次三振和1次保送，防禦率為2.73。

道奇牛棚投手崔爾（Jack Dreyer）、崔維諾（Lou Trivino）接力登板守成，前役挨2轟苦吞救援失敗的終結者史考特（Tanner Scott）成功關門守住勝利，上演甜蜜復仇，收下本季第10場救援成功，梅伊本季第2勝順利入袋，柏尼斯則是苦吞本季第2敗。

道奇日本二刀流球星大谷翔平單場3支0，首局首打席吞K，4局下擊出二壘滾地球遭刺殺，第6局敲出右外野飛球出局，8局下最後打席遭到三振，中斷連續3場敲安的紀錄，打擊率降至0.304；響尾蛇台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）則是3打數1安打，保送和三振各1次，打擊率為0.278。

梅伊。（美聯社）

T.赫南德茲。（路透）

Teoscar Hernández to dead center for the lead!pic.twitter.com/jgSSkoyqT8 — MLB （@MLB） May 22, 2025

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