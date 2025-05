MLB》大谷翔平熄火中斷連3場安打 西語老師逆轉3分砲助道奇連勝

大谷翔平和總教練羅伯斯。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇今天靠著「西語老師」T.赫南德茲(Teoscar Hernández)7局下的超大號3分砲,以3:1逆轉響尾蛇,4連敗後拉出一波2連勝。

道奇27歲右投梅伊(Dustin May)前3局飆出4K無失分,但在4局上遭明星二壘手馬提(Ketel Marte)陽春砲狙擊掉分,梅伊此役主投6局用88球,被敲5支安打失1分,另有8次三振和2次保送,防禦率降至4.09。

請繼續往下閱讀...

道奇直到7局下才突破響尾蛇塞揚右投柏尼斯(Corbin Burnes)的封鎖,日前傷癒歸隊的「西語老師」T.赫南德茲擊出413英呎的超大號中外野3分砲,本季第10轟出爐,這也是他復出後的首轟,幫助道奇以3:1超前。柏尼斯先發7局投96球,被敲4安失3分,另有8次三振和1次保送,防禦率為2.73。

道奇牛棚投手崔爾(Jack Dreyer)、崔維諾(Lou Trivino)接力登板守成,前役挨2轟苦吞救援失敗的終結者史考特(Tanner Scott)成功關門守住勝利,上演甜蜜復仇,收下本季第10場救援成功,梅伊本季第2勝順利入袋,柏尼斯則是苦吞本季第2敗。

道奇日本二刀流球星大谷翔平單場3支0,首局首打席吞K,4局下擊出二壘滾地球遭刺殺,第6局敲出右外野飛球出局,8局下最後打席遭到三振,中斷連續3場敲安的紀錄,打擊率降至0.304;響尾蛇台美混血好手卡洛爾(Corbin Carroll)則是3打數1安打,保送和三振各1次,打擊率為0.278。

梅伊。(美聯社)

T.赫南德茲。(路透)

Teoscar Hernández to dead center for the lead!pic.twitter.com/jgSSkoyqT8