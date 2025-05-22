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MLB》力壓史庫柏爾、洋基2.18億佛里德 太空人小將躍居實力榜首

2025/05/22 13:37

最新一期的投手實力榜單出爐。（圖片取自大聯盟官網）最新一期的投手實力榜單出爐。（圖片取自大聯盟官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）今天更新投手實力排行榜，太空人小將布朗（Hunter Brown）以優異表現力壓去年美聯塞揚得主史庫柏爾（Tarik Skubal），以及洋基左投佛里德（Max Fried），登上全聯盟第一名。

本次排行第一為布朗，艾德勒提到，這位26歲投手已經逐漸成為塞揚獎的有利競爭者，在去年突破的賽季後，今年表現更佳精彩。本季布朗已經拿到美聯最多的6勝，防禦率2.04，61.2局送出71次三振，在符合局數的投手當中，每九局被安打數5.2是聯盟最低。

第二名的史庫柏爾，艾德勒表示今年他依舊持續宰制打者，在上季送出聯盟最多的228次三振後，今年依舊有著美聯最高的79次三振，他在2024年到今年合計已經投超過300K，加起來比費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）還多。

第三名是佛里德，艾德勒指出在洋基以2.18億美元簽下佛里德後，他也如願地成為球隊需要的王牌投手，前10場先發繳出6勝0敗，防禦率1.29的成績。本季佛里德尚未有任何一場比賽自責分超過2分。

本次榜單4到10名分別是費城人隊的惠勒，遊騎兵隊的艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）、皇家隊的布比克（Kris Bubic）、紅襪隊的克羅切（Garrett Crochet）、海盜隊的史基斯（Paul Skenes）、遊騎兵隊的德葛隆（Jacob deGrom）以及道奇隊的山本由伸。

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