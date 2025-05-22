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MLB》賽後大讚「火星人」表現 賈吉不忘支持尼克：希望每場都贏

2025/05/22 14:27

「法官」賈吉。（美聯社）「法官」賈吉。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰遊騎兵的洋基，最後靠著「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）的再見全壘打收下勝利，賽後「法官」賈吉（Aaron Judge）除了讚賞自家年輕球員外，也替同屬紐約的NBA球隊尼克加油，並希望尼克每場比賽都能獲勝。

多明格茲今天在9下平手時，相中傑克森（Luke Jackson）紅中滑球一棒扛出再見全壘打，幫助球隊逆轉奪勝，個人在5月的整體進攻指數（OPS）也來到0.960，近況十分火燙。

陣中老大哥賈吉賽後接受訪問時，也大讚多明格茲今日的表現，他表示，多明格茲已成為球隊中相當穩定的球員，「如果我們要走得長遠，並往今年想要的目標邁進，他將會是陣中非常重要的一部份。」

另外NBA東部冠軍賽展開，一路過關斬將的尼克與溜馬將爭奪總冠軍賽門票，賈吉笑著表示，希望同屬紐約球隊的尼克在季後賽每場賽事都能贏球，這樣他才能有機會到現場支持，「你會很喜歡看到充滿活力的紐約。尤其尼克現在打得很好、我們打得很好，大都會也打得很好，現在正處在一個非常棒的時刻。」

不過尼克今天首戰在主場進行比賽，雖然一度領先多達17分，但最後溜馬靠著哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的壓哨進球扳平戰局殺進延長加賽，且最後以135：138遭到逆轉吞敗。

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