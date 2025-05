MLB》賽後大讚「火星人」表現 賈吉不忘支持尼克：希望每場都贏

「法官」賈吉。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日在主場迎戰遊騎兵的洋基,最後靠著「火星人」多明格茲(Jasson Domínguez)的再見全壘打收下勝利,賽後「法官」賈吉(Aaron Judge)除了讚賞自家年輕球員外,也替同屬紐約的NBA球隊尼克加油,並希望尼克每場比賽都能獲勝。

多明格茲今天在9下平手時,相中傑克森(Luke Jackson)紅中滑球一棒扛出再見全壘打,幫助球隊逆轉奪勝,個人在5月的整體進攻指數(OPS)也來到0.960,近況十分火燙。

陣中老大哥賈吉賽後接受訪問時,也大讚多明格茲今日的表現,他表示,多明格茲已成為球隊中相當穩定的球員,「如果我們要走得長遠,並往今年想要的目標邁進,他將會是陣中非常重要的一部份。」

另外NBA東部冠軍賽展開,一路過關斬將的尼克與溜馬將爭奪總冠軍賽門票,賈吉笑著表示,希望同屬紐約球隊的尼克在季後賽每場賽事都能贏球,這樣他才能有機會到現場支持,「你會很喜歡看到充滿活力的紐約。尤其尼克現在打得很好、我們打得很好,大都會也打得很好,現在正處在一個非常棒的時刻。」

不過尼克今天首戰在主場進行比賽,雖然一度領先多達17分,但最後溜馬靠著哈里伯頓(Tyrese Haliburton)的壓哨進球扳平戰局殺進延長加賽,且最後以135:138遭到逆轉吞敗。

