NBA季後賽》投進超扯壓哨球致敬米勒鎖喉 哈里伯頓：還以為是絕殺...

哈里伯頓。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕溜馬「新控球之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton）在東部冠軍賽G1決勝節投進壓哨神奇後撤步跳投，投進後激動地比出「鎖喉」的經典動作慶祝，致敬隊史傳奇射手「大嘴」米勒（Reggie Miller）。哈里伯頓賽後受訪坦言，如果知道是2分球的話，自己就不會這樣做了。

哈里伯頓第四節最後一波攻勢原本要切入禁區嘗試得分，但他隨後就甩開對手往三分外線跑去，壓哨出手時雖第一時間彈框而出，但球在彈高後又神奇地破網，因為腳踩到三分外線被判定是2分球，幫助溜馬追成125：125，將比賽帶入延長賽，終場也以138：135大逆轉尼克，系列賽首戰告捷。

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哈里伯頓此役繳出31分、11助攻和4籃板的數據，投進神奇追平球更比出當家傳奇射手「大嘴」米勒的慶祝動作，當時他就在1994年東部冠軍賽率隊贏球，之後在麥迪遜廣場比出鎖喉的動作跟尼克球迷挑釁。

對此，哈里伯頓賽後受訪表示，當下覺得做那個手勢很適合，但如果自己知道那只是個追平的兩分球，他就不會做了。那可能算是浪費掉了，如果再做一次，大家可能會覺得他在耍酷，他不會再比了。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）認為哈里伯頓的慶祝動作沒有什麼大不了的，球員想做什麼就做什麼，那只是一個情緒的發洩，但他也補充說道：「這裡的球迷本來就很難對付了，我不想要再增加不必要的口水戰，我們很尊重對手。」

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