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不尊重！世壯運大會把整疊賽圖丟下 選手「像撿破爛」地上找

2025/05/22 16:27

有報名「定向越野」項目的選手在網路上PO文爆料，表示在大會發放賽圖時，大會工作人員直接整疊丟地上，「一群選手跟撿破爛一樣在那邊挖500張不知道緣分在哪的你的地圖」。（擷取自靠北世壯運）有報名「定向越野」項目的選手在網路上PO文爆料，表示在大會發放賽圖時，大會工作人員直接整疊丟地上，「一群選手跟撿破爛一樣在那邊挖500張不知道緣分在哪的你的地圖」。（擷取自靠北世壯運）

林子翔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運再爆爭議。有報名「定向越野」項目的選手在網路上PO文爆料，表示在大會發放賽圖時，大會工作人員直接整疊丟地上，「一群選手跟撿破爛一樣在那邊挖500張不知道緣分在哪的你的地圖」。他痛批，選手已經等很久了沒差那十分鐘，可以先行簡單整理好，依照大號碼分區、依照寫編號的顏色、依照組別，什麼都好，而不是直接這樣丟地上。不少網友看了也直呼：「太不尊重人！」

定向運動起源於瑞典，是種仰賴地圖、指北針與導航技巧，從某個地點前往下一個特定地點的運動，通常是在參與者不熟悉的地區舉行。主辦單位會給予每位參與者一份地圖，通常是特製的定向地圖，用以尋找地圖上所標示的控制點。是一項非常健康的智慧型體育項目，是智力與體力並重的運動。

有選手今日在臉書粉專「靠北世壯運」PO文表示，定向越野賽事因為公平的問題，所以會在選手到終點後先回收地圖，地圖背面選手自己寫號碼布等資訊。他爆料，定向越野第一天正式資格賽事，在最後環節發賽圖的時候，大會工作人員直接整疊丟地上，「一群選手跟撿破爛一樣在那邊挖500張不知道緣分在哪的你的地圖。」

爆料選手說，最後是一些選手看不下去，才開始幫忙分依照百位數簡單分區。他也批：「選手回來賽事中心也已經等很久了，沒差那十分鐘，你們可以先行簡單整理好，依照大號碼分區，依照寫編號的顏色，依照組別，什麼都好，而不是直接這樣丟地上。」

文章PO出後，不少網友看不下去，紛紛留言痛批：「17億連張桌子都給不起嗎」、「很不尊重人欸」、「爛到真的覺得是故意的」、「看來是自費來工作的選手呢」、「到底是把選手當什麼？」、「地圖對於選手是重要且珍惜的資源，我們想珍惜的物品真的不忍心它被隨意丟在地上」；還有同為選手的網友留言：「跟老外選手對上眼神的時候，身為地主國民的我真的羞愧到想找地洞鑽。有外籍選手直接用腳趾撥找圖，自己都不尊重自己當然會被別人輕蔑。」

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