世壯運》彰化縣警局訓練科長林世明摔翻俄羅斯高手 勇奪柔道金牌！

彰警訓練科長林世明勇奪世壯運柔道金牌。（圖由林世明提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕捷報！彰化縣警局訓練科長林世明今天（22日）在世界壯年運動會中，一路過關斬將，在冠軍戰中對抗俄羅斯高手，驚險對戰中摔翻對手，勇奪M7級66公斤組金牌，為國爭光；消息傳到彰化，警界同仁都為他歡呼，縣警局長陳明君則說要請他吃飯，分享成功秘訣及喜悅。

今天林世明在冠軍戰中對戰俄羅斯柔道高手，一開賽兩人就直球對決，互抓對方衣領試圖摔倒對方，但都無法得逞，俄羅斯選手試圖摔翻林世明，但都被林世明精確判斷後避開；不過林世明試圖多次抓摔對方也無法得逞，但已掌握對方習性，臨場立即改變戰術，並在時間終了前10秒鐘將對方拋摔，獲得「有效」分，先馳得點；最終就以技巧加上豐富經驗擊敗俄羅斯選手奪金。

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62歲的林世明為柔道7段高手，早年曾是台灣柔道代表團成員之一，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，紀錄保持多年，才在2022年被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫；林世明1989年世界柔道錦標賽中，更曾擊敗漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根，紀錄輝煌。

2025年世界警察消防運動會國手選拔賽中，林世明在國內選拔賽中一路過關斬將，最後獲得國手資格，也是柔道團隊當中年齡最大的國手，證明其身手仍相當了得。

本身還是縣警局大甲媽遶境「機動應變隊」隊長的林世明說，他將於今年6月代表警政署參加在美國舉辦的世界警消運動會，將全力為台灣爭取榮耀。

縣警局長陳明君說，精神上縣警局團隊對林世明的支持，就是最大的鼓勵；俟林世明回來上班再請他吃飯，分享成功秘訣及喜悅。

彰警訓練科長林世明冠軍戰中摔翻俄羅斯高手，勇奪柔道金牌。（圖由林世明提供）

林世明就是這一摔摔翻俄羅斯高手，獲得有效分奪勝。（圖由林世明提供）

彰警訓練科長林世明摔翻俄羅斯高手，壓制對方獲得有效分。（圖由林世明提供）

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