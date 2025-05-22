政院拍板修法 運動賽事受贈年限延長至10年

行政院會今（22）日通過「運動產業發展條例」修正草案，擴大減稅優惠，企業贊助運動業的免稅額也從現行150%增至175%。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（22）日通過「運動產業發展條例」修正草案，擴大減稅優惠，企業贊助運動業的免稅額也從現行150%增至175%，並將得減除營利事業所得額施行期間從5年延長至10年，引導民間資金挹注運動產業。

行政院長卓榮泰表示，運動部將於9月9日國民體育日成立，相關修法與配套措施更要同步跟上。本次修法主要目的為建立運動產業發展的投資管道，提供優惠措施，引導民間資金投入，並明定國家發展基金應提撥一定比例投資運動產業，展現國家支持運動產業的決心。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰進一步指出，政府同時透過稅賦優惠，提高民間企業參與推動全民運動之誘因，促進運動產業發展。本案送請立法院審議後，請教育部積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通、爭取支持，早日完成修法程序。

教育部體育署說明，本次修法涵蓋3大重點，首先，為促進運動產業發展，提升運動產業競爭力，修法引進國發基金及民間資金投資運動事業，以利運動事業取得推展運動業務所需資金。

教育部體育署表示，其次，為鼓勵民間企業參與推動全民運動，爰增列營利事業捐贈辦理經中央主管機關認可促進全民運動發展賽事，得依所得稅法規定以費用列支。

教育部體育署指出，第三，修正對職業運動或業餘運動業及重點運動賽事主辦單位之捐贈得加成減除之額度提高至175%，以及對業餘運動業及重點運動賽事主辦單位之捐贈得減除營利事業所得額之施行期間延長至10年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法