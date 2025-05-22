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高中女棒》恭喜！南崁高中勇奪隊史首冠 羅云采榮膺大會MVP

2025/05/22 14:47

羅云采（左）榮膺大會MVP。（學生棒球聯盟提供）羅云采（左）榮膺大會MVP。（學生棒球聯盟提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕南崁高中今天（22日））在高中硬式聯賽女子組冠軍戰，靠著先發投手羅云采首度完投帶領下，終場以4： 1擊敗丹鳳高中，抱回隊史首座冠軍。

丹鳳1局下先馳得點，不過投手、守備發生失誤，讓南崁在2局上攻下2分反超，3、4兩局南崁各下一城，將比分逐步拉開，而先發投手羅云采也能穩住局面，以96球完投7局被敲出8安打僅失1分，加上隊友守備幫忙，合力拿下勝利，羅云采收獲勝投與大會MVP。

高三的羅云采昨天就曾先發，今天再被賦予重任，南崁總教練蕭淑妃表示，她高三心態較成熟，在場上投球隊友有安心感，這一場就是打算交給她。羅云采自埔頂國小、南崁國中、南崁高中一路打球，她說，國小不是投手，高中才開始練投，跟前兩年軟式比起來，硬式投來較順手，第一次完投很開心，拿獎要感謝老師的教導。

南崁達成冠軍目標，蕭淑妃說，這兩週大家犧牲假日練球，這是最好的回報，高三最後的比賽有美好的結尾，感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師、校長陳家祥、組長許健峰、防護員蕭儀均，希望選手往後練習能更有動力。

羅云采以96球完投7局被敲出8安打僅失1分，拿下勝投和大會MVP。（學生棒球聯盟提供）羅云采以96球完投7局被敲出8安打僅失1分，拿下勝投和大會MVP。（學生棒球聯盟提供）

南崁高中勇奪隊史首冠。（學生棒球聯盟提供）南崁高中勇奪隊史首冠。（學生棒球聯盟提供）

<<團體獎>>

第一名：南崁高中

第二名：丹鳳高中

第三名：士林高商

第四名：埔里高工

第五名：東山高中

第六名：中正高工

第七名：秀峰高中

第八名：土城高中

<<個人獎>>

打擊獎第一名：丹鳳高中 何佩珊

打擊獎第二名：士林高商 金姿庭

打擊獎第三名：埔里高工 金雅恩

打點獎：士林高商 賴韻

全壘打獎：埔里高工 柯云媐

投手獎：丹鳳高中 呂羽晨

大會MVP：南崁高中 羅云采

最佳教練獎：南崁高中 蕭淑妃、林家源、邱大維

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