史上首次！國三生一箭翻盤奪金 彰化全中運69牌、發800萬

彰化縣立田中高中國中部射箭選手蔣汶峻，今年在全中運戲劇性逆轉奪金，拿下隊史14年來首金，也是彰化射箭首面全中運金牌。（圖全中運大會提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年全國中等學校運動會（簡稱「全中運」）已落幕，彰化縣代表隊火力全開，一舉奪下18金、18銀、33銅，共計69面獎牌，成績亮眼。縣府今天（22日）在彰泰國中舉辦表揚大會，由縣長王惠美親自頒發總獎金超過800萬元，肯定選手與教練的辛勞與榮耀。

其中最大驚奇來自射箭賽場！田中高中國中部國三生選手蔣汶峻是大黑馬，他在射箭國男組反曲弓個人對抗賽一路過關斬將，決賽最後一箭的關鍵時刻，竟意外逆轉擊敗上屆冠軍、花蓮自強國中的謝明君，不但首度在全國賽掄元，也為田中射箭隊摘下成立14年來的第一面全中運射箭金牌，更是彰化史上射箭首金，寫下歷史新頁！

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王惠美表示，今年全中運獲獎選手實力堅強，特別在拳擊、自由車、木球及射箭等項目成績傲視全國，令人振奮。拳擊項目獨拿10金成最大贏家，尤其員林國中奪下7金1銀3銅，在男女各量級發光發熱。自由車由大村國中崛起，拿下3金3銀7銅，成為今年黑馬。北斗家商木球隊也斬獲雙金，實力不容小覷。

近年來，彰化縣砸重金力挺運動選手！這次，根據「彰化縣2025年全國中等學校運動會奪金選手精進計畫」、「彰化縣政府頒發優秀運動員暨績優教練獎助金要點」及「彰化縣績優運動選手留縣培訓精進計畫」狂發800多萬元獎勵金給選手與教練。

其中，奪金計畫發給金牌得主1萬5000元、銀牌1萬元、銅牌8000元，並補助學校體育設備，光是這一部分就發出147萬2501元。另外還有319萬1,245元獎助金鼓勵選手與教練持續精進，再加上績優選手留縣培訓計畫經費預算350萬元，縣府以獎金再加全面整建運動場館、改善校園運動設施，打造運動選手搖籃之地，力拚讓更多彰化選手站上全國及國際舞台。

射箭選手蔣汶峻全中運勇奪彰化縣首面射箭金牌，獲縣長王惠美親自表揚並頒發獎金，鼓勵他持續精進，為縣爭光。（記者張聰秋攝）

表揚大會中，舞蹈表演隊以充滿活力的演出炒熱現場氣氛，為優秀選手喝采。（記者張聰秋攝）

今年全中運彰化縣代表隊共拿下18金、18銀、33銅，總計69面獎牌，縣府發出高額獎金力挺選手再接再厲。（記者張聰秋攝）

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