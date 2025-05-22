日職》點出「台灣至寶」孫易磊未來展望！新庄監督曝可能挑戰二刀流

孫易磊。（資料照，記者陳逸寬攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天推出古林睿煬先發戰軟銀，同時宣布與孫易磊簽下支配下合約，背號96號，並召開賽前記者會，新庄剛志監督也點出對孫易磊的未來展望，希望他成為每年至少奪15勝的強投。

日媒提問新庄監督，孫易磊被稱為「台灣至寶」，希望他成為怎樣的選手，新庄監督表示：「現在先發人選很多，我想讓他先累積中繼的經驗，之後再回到先發輪值，逐漸成為聯盟頂尖的先發投手。」

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孫易磊高中時主要還是以野手出賽，高三逐漸往投手方向發展，如今從野手轉投手還不到4年的時間，對於在日本火腿成長最多之處，新庄監督表示，雖然還沒看過孫易磊的打擊，但如果比山崎福也還強，他會很期待。至於被問及是否有望挑戰二刀流，新庄給出答覆：「有可能喔！因為我們這支球隊就是這樣的風格。」

孫易磊受訪被問及自己最強項，他表示：「應該是心理素質吧，我對自己的心理素質很有自信。」他也坦言自己沒有特別去設想自己的理想模板，只想好好做自己，用自己的風格投球。

新庄監督也相當看好孫易磊的未來性，直言他有望與古林睿煬一起競爭，每年至少能拿下15場勝投，「如果他們能一起爭奪勝投王，那就太棒了！」而對於古林在日職發光發熱、孫易磊也轉支配下，讓台灣球迷相當激動，新庄笑到：「都覺得我們火腿隊以後搞不好會變成『台灣隊』了！」

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