日職Live》古林睿煬開賽第一球就挨轟 火腿 0：2 軟銀

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

第一局（軟銀鷹 2：0 日本火腿）

1局上，古林睿煬第一顆丟147公里速球，被軟銀開路先鋒野村勇首局首打席擊出左外野陽春砲，軟銀1比0領先。

周東佑京敲右外野一壘安打，接著盜上二壘，而且火腿捕手進藤勇也發生傳球失誤，讓周東佑京上到三壘。古林睿煬在滿球數的情況下，用151公里的速球三振栗原凌矢，1出局。中村晃敲二壘滾地球護送回1分，軟銀以2比0領先，2出局。古林睿煬三振柳町達，3出局。

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林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場迎戰軟銀鷹，火腿派出古林睿煬先發，對決軟銀先發左投前田純。古林睿煬今天與23歲新人捕手進藤勇也搭配，這是古林本季搭配的第三位捕手。

古林睿煬今天重新登錄回一軍，這將是他相隔10天後再度登板。古林本季先發3場，交出2勝1敗、防禦率2.91的成績，共投21.2局賞22次三振，被打擊率為2成，每局被上壘率為0.92。

此外，火腿台灣好手孫易磊今天轉為支配下選手，並正式升上一軍。孫易磊今天有機會達成日職初登板。

現年24歲的前田純本季先發6場，拿到1勝1敗、防禦率1.80，共投30局賞17次三振，被打擊率2成26，每局被上壘率為1.20。

日本火腿先發打序：

第一棒 萬波中正 右外野手

第二棒 石井一成 二壘手

第三棒 清宮幸太郎 三壘手

第四棒 郡司裕也 一壘手

第五棒 吉田賢吾 左外野手

第六棒 雷耶斯 指定打擊

第七棒 水野達稀 游擊手

第八棒 進藤勇也 捕手

第九棒 五十幡亮汰 中外野手

先發投手：古林睿煬

軟銀鷹先發打序：

第一棒 野村勇 游擊手

第二棒 周東佑京 中外野手

第三棒 栗原凌矢 三壘手

第四棒 中村晃 一壘手

第五棒 柳町達 右外野手

第六棒 秋廣優人 左外野手

第七棒 山川穗高 指定打擊

第八棒 渡邊陸 捕手

第九棒 牧原大成 二壘手

先發投手：前田純

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