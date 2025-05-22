世壯運羽球》最大咖！印尼前球王阿爾比 53歲還是一週2練

世壯運羽球本屆最大咖前印尼世界球王阿爾比。 （記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕53歲的印尼前球王阿爾比（Hariyanto Arbi）是2025年雙北世界壯年運動會最大咖球員之一，今他與51歲的印尼混雙前球王特里（Kusharjanto Tri）聯手出擊男子50+男雙賽事，賽後還有不少人找他爭相合照，展現高人氣。

阿爾比是印尼最著名的羽球好手之一，他在1995年2月登上男單世界第一，並於1994年廣島亞運代表印尼拿到男單、男團金牌，1995年在洛桑世錦賽進帳一面金牌，退休後也繼續在羽球場奮戰，多次參戰世界壯年錦標賽及世壯運。

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阿爾比曾多次來台參賽，還在1994年台北公開賽完成連霸，因此對台北並不陌生，他表示，自己這次來台就是見見老朋友，享受比賽為主，也不會停留太久時間，畢竟兩週後在泰國還有比賽。

老當益壯的阿爾比透露，目前他一週都會打1、2次球，而這次世壯運是他和特里是首次搭配，沒有太多準備，而他今天在首場小組賽激戰3局落敗，但第2場直落二擊敗對手，取得1勝1負。

世壯運羽球本屆最大咖前印尼世界球王阿爾比（右）與隊友庫沙揚托（左）22日參加男雙賽，以21:10、21:6直落二輕鬆擊敗對手。 （記者羅沛德攝）

世壯運羽球本屆最大咖前印尼世界球王阿爾比（右）與隊友庫沙揚托（左）22日參加男雙賽，以21:10、21:6直落二輕鬆擊敗對手。 （記者羅沛德攝）

世壯運羽球本屆最大咖前印尼世界球王阿爾比（左二）與隊友庫沙揚托22日參加男雙賽，以21:10、21:6直落二輕鬆擊敗對手。 （記者羅沛德攝）

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