MLB》大谷翔平罕見1打席2次自打球後痛得大叫 讓日本球評也苦笑

大谷翔平單局2次自打球。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天4打數沒有敲安，而且罕見一個打席中出現2次自打球，讓大谷痛得大叫、露出無奈的表行。道奇靠T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的逆轉三分砲，最後以3比1擊敗響尾蛇。擔任球評的日本名將五十嵐亮太，響尾蛇塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）的卡特球似乎很容易造成自打球。

大谷翔平今天碰上柏尼斯，首打席吞三振。第4局大谷打到2顆卡特球都形成自打球，讓大谷兩度露出痛苦的表情。這也讓五十嵐亮太在轉播中苦笑說，「一打席（自打球）2次...這顆卡特球似乎很容易形成自打球，打到的地方都差不多。」

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大谷翔平此戰全場4打數0安、吞2次三振，中斷連3場有安打的表現，賽後打擊率為3成04，整體攻擊指數（OPS）為1.053。

柏尼斯本季卡特球的使用比率高達53％，這顆武器球的被打擊率為2成25。柏尼斯此戰主投7局被敲4安，包含挨了1轟，失掉3分，賞8次三振、丟1次保送，吞本季第2敗，賽後防禦率為2.73。

大谷翔平單局2次自打球。（美聯社）

大谷翔平單局2次自打球。（今日美國）

大谷翔平單局2次自打球。（今日美國）

響尾蛇塞揚強投柏尼斯。（美聯社）

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