大馬大師賽》葉宏蔚／詹又蓁逆轉地主勁敵 挺進混雙8強

台灣混雙組合葉宏蔚/詹又蓁。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁今天在超級500系列馬來西亞羽球大師賽，以19：21、22：20、21：18逆轉地主組合呂秉坤／杜頤溈，挺進混雙8強，也追平兩人在500等級賽事的最佳成績。

世界排名23的葉宏蔚／詹又蓁，在去年開始合作闖蕩國際賽，曾於500等級南韓公開賽挺進8強，以及300等級澳門公開賽4強，不過兩人今年遇到撞牆期並無太多出色表現。

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葉宏蔚／詹又蓁在台北公開賽打進8強，才重拾信心也找到合作模式，這次大馬大師賽首輪以21：19、21：15打敗世界排名第7、第5種子丹麥組合托夫特（Jesper Toft）／瑪格倫（Amalie Magelund）。

杜頤溈過去和陳堂傑攜手合作，在去年的年終總決賽打下亞軍，不過兩人今年拆夥，杜頤溈改和呂秉坤出征。面對有一定實力的地主勁敵，葉宏蔚／詹又蓁首局錯過18：15領先，遭到對手打出6：1攻勢讓出。

葉宏蔚／詹又蓁第二局又從領先打到落後，面臨12：17劣勢，不過兩人有成功止血，並且一波連得6分攻勢來到20：18，雖然錯過兩個局點，還是有驚無險延長戰線。葉宏蔚／詹又蓁決勝局最多落後4分，在技術暫停後才開始急起直追，最終鏖戰68分鐘完成逆轉勝。

葉宏蔚／詹又蓁8強將遭遇世界排名20丹麥對手維斯特加德（Mads Vestergaard）／布西（Christine Busch）。

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