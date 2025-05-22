晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

大馬大師賽》葉宏蔚／詹又蓁逆轉地主勁敵 挺進混雙8強

2025/05/22 16:15

台灣混雙組合葉宏蔚/詹又蓁。（資料照，記者陳志曲攝）台灣混雙組合葉宏蔚/詹又蓁。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁今天在超級500系列馬來西亞羽球大師賽，以19：21、22：20、21：18逆轉地主組合呂秉坤／杜頤溈，挺進混雙8強，也追平兩人在500等級賽事的最佳成績。

世界排名23的葉宏蔚／詹又蓁，在去年開始合作闖蕩國際賽，曾於500等級南韓公開賽挺進8強，以及300等級澳門公開賽4強，不過兩人今年遇到撞牆期並無太多出色表現。

葉宏蔚／詹又蓁在台北公開賽打進8強，才重拾信心也找到合作模式，這次大馬大師賽首輪以21：19、21：15打敗世界排名第7、第5種子丹麥組合托夫特（Jesper Toft）／瑪格倫（Amalie Magelund）。

杜頤溈過去和陳堂傑攜手合作，在去年的年終總決賽打下亞軍，不過兩人今年拆夥，杜頤溈改和呂秉坤出征。面對有一定實力的地主勁敵，葉宏蔚／詹又蓁首局錯過18：15領先，遭到對手打出6：1攻勢讓出。

葉宏蔚／詹又蓁第二局又從領先打到落後，面臨12：17劣勢，不過兩人有成功止血，並且一波連得6分攻勢來到20：18，雖然錯過兩個局點，還是有驚無險延長戰線。葉宏蔚／詹又蓁決勝局最多落後4分，在技術暫停後才開始急起直追，最終鏖戰68分鐘完成逆轉勝。

葉宏蔚／詹又蓁8強將遭遇世界排名20丹麥對手維斯特加德（Mads Vestergaard）／布西（Christine Busch）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中