MLB》隊史睽違974天再見轟！洋基大物「火星人」締造偉業載入史冊

多明格茲。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著22歲大物「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）的再見全壘打，以4：3力退遊騎兵，更寫下隊史紀錄。

多明格茲9局下1出局鎖定遊騎兵右投傑克森（Luke Jackson）的85.2英哩滑球，敲出右外野方向再見陽春砲，擊球初速109.7轟、飛行距離398英呎，本季第6轟幫助洋基近13戰拿下10勝。

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大聯盟官網指出，這是洋基隊史自2022年美國時間9月20日的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）之後，睽違974天再度出現再見全壘打；大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）補充，多明格茲以22歲又103天的年紀，成為洋基隊史第4年輕敲出再見轟的打者。

「太棒了，這是我第一發再見全壘打。」多明格茲賽後表示，「第一次總是很特別，我一打出去就知道這會是我生涯首支再見安打，我很享受。」他也坦言，這發再見轟難以超越他對在2023年9月對韋蘭德（Justin Verlander）的生涯首轟，或是11天前對運動家單場3響砲，「但絕對有前3名！」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也大讚多明格茲：「和他相處很有趣，他對事情有著很棒的見解，但現在你真正發現他多麼具有天賦，看著他的跑壘、速度與力量，他也為我們貢獻很多關鍵安打。」

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