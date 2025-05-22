游泳》基層防護圈守護學生運動員 助松山「美少女」趙婕涵全中運豪取5金

松山「美少女」趙婕涵。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕體育署今天舉辦「補助高級中等學校進用運動防護人員計畫」推動成果發表，透過設置七大區域輔導中心，構建完善的校園運動防護體系，以保障基層運動員安全，並提升教師、教練及學生對運動防護的知能。

松山高中「美少女」泳將趙婕涵在今年全中運豪取5面金牌、1面銀牌，今天她現身記者會與防護員示範伸展動作，同時也提到防護員對她運動表現的重大幫助。

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運動防護計畫推動初期，全台僅4間高中學校參與試辦，迄至113學年度已擴展至180間，並核定補助183位運動防護員進入校園協助基層運動選手，建立完整的體育人才照護機制，使運動防護觀念深植於基層學生運動員群體。

體育署指出，計畫不僅輔導學校建立運動防護機制、提供運動防護人員媒合服務，也強調區域醫療資源整合的重要性。目前全國已有219間醫療院所加入「綠色通道」醫療網絡，提供運動員快速診療與傷後復健服務，十年以來，每年平均有1萬5000位基層運動員可以受惠此醫療服務資源，透過綠色通道服務看診每年至少有3000人次，未來將持續擴展合作夥伴，以縮短選手復健期程、提升復原效果。

松山高中游泳隊柯杰甫教練與鄭仲翔防護員出席分享校園運動防護的重要性，柯杰甫教練表示，游泳項目對防護支援需求較高，賽前賽後皆需要專業防護員協助調整選手肌肉狀況，此次隊伍更在防護支援下取得全中運高中女子組游泳總錦標第一名，展現計畫的實際效益；鄭仲翔防護員則分享防護工作的日常，指出防護人員透過長期觀察選手狀態，於賽前預防性處理及比賽期間即時放鬆肌肉，讓選手能專注迎戰。

松山高中游泳隊。（記者吳孟儒攝）

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