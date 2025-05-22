MLB》道奇2冠資深鐵捕被DFA後正式遭到釋出！美媒分析其未來命運

巴恩斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前為拉上頭號大物捕手拉辛（Dalton Rushing），將2屆冠軍資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）指定讓渡（DFA），近期他正式遭到道奇釋出，美媒《MLBTR》也撰文分析他未來命運。

35歲的巴恩斯今年薪資為350萬美元，考量到他今年打擊三圍僅.214/.233/.286，《MLBTR》認為其他球隊不太可能接手他的合約，而道奇也直接跳過他有權拒絕下放的程序，直接釋出讓他成為自由球員。而成為自由身後，巴恩斯應該有望獲得更多關注，其他隊若簽他只需付最低薪資，合約剩餘薪資仍將由道奇支付。

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《MLBTR》指出，巴恩斯生涯生涯從未達到球星等級，但表現始終穩定，儘管打擊表現低於聯盟平均，但考量捕手這個位置平均火力本來就比較低，因此以一位2號捕手標準，巴恩斯的表現算是不錯；而在防守端，巴恩斯生涯DRS（Defensive Runs Saved，計算一名球員平均每場替球隊守下多少分數）為+33，在擋球與偷好球方面也獲得更度評價，此外他在道奇也有良好名聲，與克蕭（Clayton Kershaw）的搭配更是備受好評。

但《MLBTR》表示，如前所述巴恩斯今年表現明顯下滑，考量他過往資歷與便宜薪資，有需要增添捕手深度的球隊應該會對他感興趣，不過也不排除他可能與道奇再簽下小聯盟合約重聚。

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