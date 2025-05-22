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日職》古林睿煬6局狂飆9K僅2責失！優質先發可惜仍無緣本季第3勝

2025/05/22 19:37

古林睿煬。（西日本新聞提供）古林睿煬。（西日本新聞提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天派出台灣MVP火球男古林睿煬先發迎戰軟銀鷹，他主投6局狂飆9次三振，僅失掉2分自責分，上演優質先發表現；而日本火腿6局下扳平戰局，也讓古林敗投解套。

古林上一次對戰軟銀是在1日，當時他繳出7局失2分、10次三振的優質先發，勇奪旅日首勝。今天古林睿煬首局第一顆147公里速球，就被軟銀開路先鋒野村勇敲出左外野陽春砲，接著又被周東佑京敲安並盜上二壘，23歲菜鳥捕手進藤勇也又發生暴傳，讓跑者上到三壘，1出局後中村晃再用二壘滾地球攻下軟銀第2分。

不過古林回穩飆出三振，首局也飆2K。隨後火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）2局下也敲出陽春砲追回1分，接下來古林上演6上6下，前3局送出6次三振，4局上1出局後雖然投出保送，但再飆三振，並讓秋廣優人敲出內野滾地球出局，4局下火腿靠著水野達稀高飛犧牲打，以2：2追平軟銀。

然而古林進入5局上投球再度遇到亂流，先被山川穗高敲出安打，2出局後接連遭野村勇與周東佑京敲安又失1分，火腿再度陷入落後，接著古林又保送栗原凌矢形成滿壘，但所幸他接下來讓中村晃敲二壘滾地球出局，結束軟銀該局進攻。

古林睿煬續投6局上，率先三振掉柳町達，被秋廣優人敲安後，又賞山川穗高1張老K，隨後一壘上代跑的緒方理貢發動盜壘，1局上發生暴傳失誤的火腿菜鳥捕手進藤勇也，這回將緒方理貢阻殺出局，也讓古林完成6局投球任務。

古林睿煬此役先發6局用100球，被敲出6支安打包含1發陽春砲，飆出9次三振，送出2次四壞保送，失掉3分有2分責失分，繳出優質先發，防禦率從賽前2.91稍微提升至2.93。日本火腿6局下2出局滿壘時選到保送追平比數，也讓古林無關勝敗，雖然無緣進帳本季第3勝，但也躲過本季第2敗。

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