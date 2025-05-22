中職》排球世家的逃兵 陳鐿中首次上一軍超淡定

陳鐿中。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕富邦悍將今天叫上投手陳鐿中、捕手戴培峰和外野手張洺瑀，生涯首次上一軍的陳鐿中表示，要在牛棚好好表現，爭取先發的機會。

陳鐿中去年獲得富邦第3指名，本季在二軍出賽6場、4場先發，防禦率2.48，最近2場對台鋼雄鷹先發6局，只被擊出4支安打失1分。

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富邦總教練陳金鋒表示，由於目前牛棚戰力比較不足，陳鐿中將從中繼出發，王尉永本週也隨隊，再看狀況登錄。

陳鐿中表示，原本設定下半季上一軍的目標，雖然比預期早，接到通知時並沒有太多感覺，一軍只是換個地方投球，雖然打者強度更高，教練和學長也都告訴他，只要全力以赴把二軍磨練的成果表現出來，不用想太多。

陳鐿中最近1次出賽投出生涯最快的150公里球速，他表示，雖然只比大學時快1公里，已經是很大的突破，不過，進步最多的是均速，以前大約140公里，進職棒後推進到145公里，雖然想爭取先發機會，現在就把教練團給的工作做好。

陳鐿中的爸爸、媽媽和哥哥都是排球國手，他國小也打排球。陳鐿中表示，打棒球有職棒和城市隊、企業隊，出路比排球寬廣，因此國小畢業後特地去找有棒球隊的國中就讀，打職棒當然是最大目標，如今夢想達成第一步，要把握機會努力去實現更多夢想。

陳鐿中。（記者廖耀東攝）

陳鐿中。（記者廖耀東攝）

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