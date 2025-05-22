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日職》古林睿煬優質先發、孫易磊初登板2局好投 火腿仍惜敗軟銀

2025/05/22 21:14

古林睿煬。（西日本新聞提供）古林睿煬。（西日本新聞提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場迎戰軟銀鷹，台灣火球男古林睿煬交出6局失3分的優質先發，剛升支配下選手、並升一軍的台灣20歲新星孫易磊初登板，交出2局無失分好投。火腿最後在延長賽11局以3比4敗給軟銀，這次雙方的3連戰，火腿拿到1勝2敗。

古林睿煬今天與23歲菜鳥捕手進藤勇也搭配，古林開賽第一顆丟147公里速球，被軟銀開路先鋒野村勇首局首打席擊出陽春砲。接著周東佑京敲右外野一壘安打，並盜上二壘，加上火腿23歲菜鳥捕手進藤勇也發生傳球失誤，讓周東佑京上到三壘。古林睿煬先三振栗原凌矢，接著軟銀球星中村晃敲滾地球護送回1分，古林開局失掉2分。

第2局起古林睿煬回穩，連續解決10名打者，前4局就送出7次三振。而火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）第2局擊出右外野陽春砲追回1分。第4局水野達稀敲中外野高飛犧牲打，幫助火腿追成2比2平手。

不過，軟銀第5局單局出現3支安打，包含軟銀球星周東佑京帶有1分打點的適時安打，讓軟銀攻下超前分。古林睿煬第6局先三振柳町達，雖然被秋廣優人敲一壘安打，古林再三振軟銀強打山川穗高，接著軟銀代跑緒方理貢盜二壘，被火腿菜鳥捕手進藤勇也阻殺出局，幫助古林解危。

孫易磊。（西日本新聞提供）孫易磊。（西日本新聞提供）

火腿打線6局下單局靠2安、2保送，包含代打淺間大基滿壘選到四壞擠回追平分，讓古林睿煬逃過敗投。

前8局打完雙方戰成3比3平手，剛升一軍的台灣新星孫易磊第9局登板，這是他日職一軍初登板。孫易磊第9局讓對手3上3下，第10局雖然一開始被敲安，並遇到1出局二壘有人的危機，孫易磊連續解決2人，化解失分危機，也完成日職一軍初登板。

火腿第11局換右投池田隆英接替投球，被軟銀新星柳町達擊出超前陽春砲。11局下火腿打線無功而返，吞下敗仗。

古林睿煬此戰主投6局用100球，被敲6安包含1轟，失掉3分有2分自責，賞9次三振、丟2次保送，無關勝敗，賽後防禦率為2.93，最快丟到151公里。

孫易磊生涯一軍初登板，共投2局用23球，被敲1安沒有失分，收下生涯首次中繼成功，最快丟到152公里。

池田隆英1局失1分吞本季第2敗；軟銀守護神歐蘇納（Roberto Osuna）1局無失分，摘本季第2勝。軟銀投手大山凌0.1局無失分，收生涯首次救援成功。

古林睿煬。（西日本新聞提供）古林睿煬。（西日本新聞提供）

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