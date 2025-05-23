NBA西部決賽G2雷霆拚2連勝 今日賽事預告與轉播

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽西部決賽G2，握有1勝的雷霆要力拚2連勝，剛榮獲年度MVP的一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）能否幫助球隊贏球？而灰狼則是要力求扳平戰局。敬請鎖定轉播。

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大聯盟方面，太空人將在主場迎戰水手，太空人派出31歲明星投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）先發，迎戰水手27歲明星強投柯比（George Kirby）。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽，統一獅在台南球場迎戰中信兄弟，獅隊派出洋投布雷克，兄弟則推出洋投黃博多；味全龍在大巨蛋面對台鋼雄鷹，龍隊推出洋投龍聖，台鋼推出日籍投手吉田一將；樂天桃猿在桃園球場面對富邦悍將，猿隊派出本土投手黃子鵬，悍將則派洋投力亞士。

另外，BWF馬來西亞羽球大師賽將進行8強賽事，桌球部分，世錦賽今天也有賽事進行，敬請鎖定轉播。

TPBL季後挑戰賽G2，桃園雲豹將在主場面對台新戰神，吞下1敗的雲豹能否扳平戰局，還是戰神能再拿勝利？

MLB

08：00 水手 VS 太空人 愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：30 灰狼 VS 雷霆 西部決賽G2

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

羽球

09：00 BWF 馬來西亞大師賽 8強（上）

15：00 BWF 馬來西亞大師賽 8強（下）

轉播：愛爾達體育3台

中華職棒

18：35 台鋼雄鷹 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育1台

18：35 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

18：35 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN 2

桌球世錦賽

16：00 混雙四強/單/雙打八強

21：30 單打8強

轉播：愛爾達體育3台、愛爾達體育4台

TPBL季後挑戰賽

19：00 戰神 VS 雲豹 G2

轉播：緯來精彩台、YouTube

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