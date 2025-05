NBA西部決賽G2雷霆拚2連勝 今日賽事預告與轉播

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。(資料照,美聯社)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

NBA季後賽西部決賽G2,握有1勝的雷霆要力拚2連勝,剛榮獲年度MVP的一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)能否幫助球隊贏球?而灰狼則是要力求扳平戰局。敬請鎖定轉播。

大聯盟方面,太空人將在主場迎戰水手,太空人派出31歲明星投手麥卡勒(Lance McCullers Jr.)先發,迎戰水手27歲明星強投柯比(George Kirby)。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽,統一獅在台南球場迎戰中信兄弟,獅隊派出洋投布雷克,兄弟則推出洋投黃博多;味全龍在大巨蛋面對台鋼雄鷹,龍隊推出洋投龍聖,台鋼推出日籍投手吉田一將;樂天桃猿在桃園球場面對富邦悍將,猿隊派出本土投手黃子鵬,悍將則派洋投力亞士。

另外,BWF馬來西亞羽球大師賽將進行8強賽事,桌球部分,世錦賽今天也有賽事進行,敬請鎖定轉播。

TPBL季後挑戰賽G2,桃園雲豹將在主場面對台新戰神,吞下1敗的雲豹能否扳平戰局,還是戰神能再拿勝利?

MLB

08:00 水手 VS 太空人 愛爾達體育2台

NBA季後賽

08:30 灰狼 VS 雷霆 西部決賽G2

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

羽球

09:00 BWF 馬來西亞大師賽 8強(上)

15:00 BWF 馬來西亞大師賽 8強(下)

轉播:愛爾達體育3台

中華職棒

18:35 台鋼雄鷹 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育1台

18:35 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

18:35 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN 2

桌球世錦賽

16:00 混雙四強/單/雙打八強

21:30 單打8強

轉播:愛爾達體育3台、愛爾達體育4台

TPBL季後挑戰賽

19:00 戰神 VS 雲豹 G2

轉播:緯來精彩台、YouTube

