日職》9上平手迎一軍初登板！台灣20歲火球男孫易磊後援2局無失分

孫易磊。（西日本新聞提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿主場對決軟銀之戰，9局上雙方3：3平手局面，火腿推出今天剛轉支配下的台灣20歲火球男孫易磊登板，後援2局沒失分，一軍首秀有好的開始。

火腿今派台灣MVP強投古林睿煬先發，他主投6局用100球被敲6支安打，包含1發陽春砲，送出9次三振與2次保送，失掉3分僅2分責失，防禦率2.93。日本火腿6局下滿壘選保送追平，7、8兩局火腿派出右投柳川大晟與左投河野龍生，兩人各吃1局無失分。

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9局上兩隊仍呈現3：3平手僵局，這時新庄剛志監督也大膽啟用已經在牛棚熱身的孫易磊，讓他迎來日職生涯的一軍初登板。首名打者面對緒方理貢，孫易磊第一球就催150公里速球，第3球更來到152公里，第4球用滑球讓打者敲出三壘滾地出局，抓下一軍生涯第1個出局數。

接下來面對軟銀重砲山川穗高，孫易磊花3球，以151公里速球讓他敲出中外野飛球出局，形成2出局。接著面對該局第3位打者渡邊陸，孫易磊讓他擊出二壘上方不營養飛球，日職一軍生涯初登板首局上演3上3下。

9局下火腿無功而返，雙方進入延長賽。孫易磊續投10局上，指叉球讓牧原大成打出一壘邊線軟弱滾地球，孫易磊接到球想再傳來不及，形成內野安打，下一棒野村勇犧牲觸擊護送跑者上二壘，接著變速球讓周東佑京咬得紮實，但直接找上右外野手形成2出局， 最後孫易磊讓中村晃敲出一壘滾地出局，化解得點圈危機。

孫易磊完成一軍初登場，總計後援2局用23球，最快球速來到152公里，被敲出1支內野安打，沒有失分，防禦率0.00。

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