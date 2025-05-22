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桌球世錦賽》林昀儒／高承睿扳倒中國強敵 勇闖男雙4強至少進帳銅牌

2025/05/22 20:18

林昀儒／高承睿。（取自國際桌總微博）林昀儒／高承睿。（取自國際桌總微博）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕林昀儒／高承睿今在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙8強戰，以3：1擊敗世界第7的中國「雙林組合」林詩棟／林高遠，首次在世錦賽搭配就闖進4強，由於桌球世錦賽不打銅牌戰，因此台灣組合已篤定保有銅牌，且還有提升獎牌成色的機會。

林昀儒與高承睿自今年新加坡大滿貫賽開始攜手合作，目前世界排名11，在世錦賽16強經歷5局大戰以3：2力退中國組合黃友政／梁靖崑，順利收下8強門票。

林昀儒／高承睿今面對前三輪一局未失的中國組合，開賽氣勢不俗，拉出7：1攻勢，順利以11：5先下一城，雙方次局你來我往，林昀儒／高承睿在7：7平手時連拿3分，雖然被對手化解2個局點，仍以11：9順利取得聽牌優勢。

林昀儒／高承睿第3局在4：3領先時被對手連拿7分，雖化解中國組合1個局點，仍以5：11讓出。林昀儒／高承睿第4局重整旗鼓，3：3平手時連拿3分擴大領先，在被追到6：5時，台灣隊喊出暫停，林昀儒／高承睿暫停回來後再連拿2分，接著取得10：7優勢，順利以11：8關門成功。

林昀儒／高承睿4強對手將是法國頭號種子勒布朗兄弟以及瑞典組合法爾克（Mattias Falck）／卡爾森（Kristian Karlsson）之間的勝方。

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