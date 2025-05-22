名醫專欄》大齢運動員的肩傷有什麼特點？

88歲的林潘秀雲參加世界壯年運動會，奪下100公尺短跑金牌。（世壯運執委會提供）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

世界壯年運動會的特點是不限年齡和資格，一般在35歲以上即可參加這個歡樂的活動。這是有別於多數大型運動會的參賽資格，多數大型運動會的參賽者均為年輕人且是經過良好訓練者。姑且不論運動強度，不同的年齡層組織強度，老化程度，乃至於受傷程度和病史，均和年輕人有顯著的差異。基於以上的事實，參加壯年運動會賽事選手的傷勢也會和年輕人有所不同。以肩關節為例，就真的是大異其趣。

肩關節的構造是由遠端鎖骨、肩峰，肩盂、近端肱骨組成，加上三角肌、旋轉機、肱二頭肌腱、肩膀唇盂、關節囊及附屬韌帶等構成。肩關節本質是多自由度活動關節，因此注定先天不穩定。

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第一、骨骼的問題：

肩關節功能的維持主要是依賴軟組織。但是，軟組織必須附著於骨骼組織上面，所以完整的骨骼是肩關節功能正常的必要。以女性為例，骨骼組織會有兩次加速流失，一次是更年期，約在45歲以後。第二次是老年期，約在60歲以後。男性只會有一次加速流失，且流失曲線也不如女性嚴重。一般在55歲以後。其中又以近端

肱骨流失最為明顯。所以在年輕運動員跌倒時，鮮少需要考慮近端肱骨骨折。反而是鎖骨問題、肩峰關節脫臼問題較為常見。以手術方式而言，年輕人的骨折多半手術予以內固定，或加上適當的韌帶重建即會得到很好的效果。但是在大齡運動者的近端肱骨骨折則不然。除了需要特別的內固定材質之外，由於骨質疏鬆因素，往往需要植入相當多的骨骼。

第二、軟組織受傷的型態不同

年輕運動員肩關節的軟組織受傷，主要是見於肩關節脫臼。肩關節脫臼的軟組織傷害主要是唇盂破裂為主。手術的主要目的也是在預防脫臼的再次發生。年輕運動員的軟組織多半健康強壯，因此，手術以後的癒合問題幾乎不是問題。但是在大齡運動者則不然。大齢運動者的肩關節軟組織會有不等程度的退化，尤其是旋轉肌，旋轉肌主要是承擔肩關節上舉、內旋、外旋的功能。一般在40歲以後即會開始有不等程度的退化。此退化表現在接近近端肱骨附著處為主。其次是在肌肉與肌腱接壤處。由於旋轉肌是肩關節運動時重要的機制，但不運動時，基本上是一個沉默不語的羔羊。在一項跟基於解剖的研究，大約有30 %無症狀患者，至死都不知道旋轉肌已經斷裂。但是在運動員則不然，突然增加的運動量會是已經退化的旋轉肌斷裂。所以大齢運動員旋轉肌斷裂的機會遠遠大於年輕人。而且通常也不會有脫臼的現象。一般最主要的表現是疼痛，偶爾也會發現近端肱骨大轉子骨折。這是因為旋轉肌是附著於大????子上面。所以本質上仍然是一個旋轉肌斷裂的問題。

旋轉肌斷裂的手術治療可以完全以關節鏡微創手術完成。沒有任何理由採用傳統切開氏手術。旋轉肌斷裂手術需要施打錨釘，錨釘會附帶縫合線，然後將旋轉肌縫至近端肱骨上面。但是用多少錨釘是有學問的。早期只用一排釘子，就像縫合傷口一樣，這個叫單排縫合。但是單排縫合再破率可達30 %以上。所以現在多半是採用雙排縫合，再加適當的生物材料，如羊膜等，再破率可降至1 ％以內。

世界壯年運動會絕對是一個運動的嘉年華，但是不同年齡層的運動員會面臨不同的問題，選手自己必須了解自己碰到的問題，千萬不可以為和年輕人是差不多的。其實差很多，受傷以後的漫長恢復期更是不可同日而語。不可不慎。

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